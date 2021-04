ŽESTOK OKRŠAJ ANE I MISICE, TRESLA SE BELA KUĆA! Bulatovićka doživela osudu, popucala PO SVIM ŠAVOVIMA: Lepi Mića odmah SKOČIO!

Ana Bulatović je takođe imala šta da kaže na temu prevare, pa su je zadrugari dočekali sa opaskama.

- Što se tiče mene, ako se zaljubi u drugu ženu, slobodno, ne bih oprostila. Iako sam bila u toj situaciji. Možda ja ne dramim i patetišem, ali za mene je ovo bolna tema. Pričam za sebe, ja ne bih živela u nezdravom braku - govorila je Ana.

- A kako si ti bila u toj situaciji? - pitao je Mića.

- Nisam nikad uticala na razvod. Kad bih imala dete sa tom osobom, ne bih oprostila. Ne bih branila da viđa svoje dete, ali ne bih ostala u tom odnosu. Ili si lud za mnom ili nisi - nastavila je Ana.

foto: Printscreen7Zadruga

- Kad god oni mene krenu da preseku s tom pričom, ja ne mogu da dođem do kraja. Ne bih bila s njim više, i ne zanima me to. Što se tiče Jovane, htela je da se opere za odnos sa Stefanom. Da je htela, ona bi to ispirčala mnogo ranije. Mislim da nisi sjajna i bajna - rekla je Bulatovićeva.

- Ti sudiš nekom ko je prevario, a sudiš meni koja sam prevarena. Ne vređaj me, ko zna s kim si bila - uzvratila je Jovana.

- Da si lukava i podmukla i da si zavodnica, to jesi. Nijednu nisam videla da toliko flertuje ovde - dodala je Ana.

- Ti si najlošila, jer te je je*a oženjen čovek! Šta ima ona? - pitao je Mića.

- Batali me bre čoveče.Treba da poštuješ nešto od pre, a ne da skidaš ime - rekla je Ana.

- Pa iznad kreveta nek ti stoji čokomoko - vikala je misica.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:31 Joca Stefanović o legendarnom Tozovcu