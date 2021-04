NE ULAZIM U RIJALITI! Vuk Mob POBESNEO pa se obratio FANOVIMA Paule i Frana: Zabole me za vaše SEKTAŠKE priče!

Danima unazad spekulisalo se da li će se Vukadin Gojković poznatiji kao Vuk Mob vratiti u "Zadrugu 4". On je dobijao dosta poruka od fanova učesnika rijalitija, a danas mu je prekipelo pa im se obratio na svom Instagram nalogu:

foto: Instagram

- Pošto mi šalju poruke ovi lažni profili, šizofreničari, rijaliti fanovi, da vam objasnim par stvari: Da li mislite da me boli k**ac da budem bila čija rijaliti podrška, mogu nekog da podržim kao drug, a da budim rijaliti podrška nekom - zabole me k**ac i za njega i za rijaliti? To se tiče Paule, Frana i cele te vaše sektaške priče - besneo je Vuk i nastavio:

Imam svoje dete i svoju ženu, mene Paula i Fran, rijaliti priče između bilo koga od njih ne zanimaju za tri života. Ne znam koji je vama k i zašto mislite da ću biti bilo čija podrška ili da sam dužan da prenosem bilo kakve poruke. Ne ulazim u rijaliti - zaključio je reper.

foto: Instagram

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

00:05 ŽENA NENADA ALEKSIĆA ŠA UHVAĆENA SA BIVŠOM ZADRUGARKOM! Ivana nasmejana, javno joj se obratila: Hvala ti za DANAS!