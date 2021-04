MILICA KEMEZ I LEPI MIĆA URLALI JEDNO NA DRUGO: Gledaš to celog života, a onda ti postane normalno! BOLESNA SI!

Nakon sukoba Ane Bulatović i Jovane Ljubisavljević, i Milica Kemez je prokomentarisala, a posebno se osvrnula na stav Lepog Miće.

- Ja se ne slažem sa Mićom. U njegovo vreme se nije znalo ni pričalo o tome, a nije se znalo ko se s kim je*e. Ja neću da se vodim time kako su radile prethodne generacije, to prošlo vreme me ne zanima. To je moje mišljenje. U današnje vreme žene treba da budu nezavisne, da paze, i da ne bude posle kako je muž kriv. Ne treba da trpi ništa. Ima hiljadu načina da zaradi za sebe, a ne treba da trpi. Ja sam ogromno trnje prešla. Kako ti znaš kad si ti oprostioo? - govorila je Milica.

- Samo ustanete i kažete, budaletine jedne. Bolesna si Milice. Čim imaš crv sumnje, bežiš. Ti si kompleks osoba - vikao je Mića.

- To je u ljudskoj prirodi, da imaš ego i da ne možeš da oprostiš. Za Jovanu da kažem, nju razumem jer joj je to bio prvi momak. Kad sam imala prvog momka, on je pitao moju najbolju drugaricu da li mou da se poljube, i ja sam ostala šokirana - dodala je Milica.

- Ja sam u pravu, džabe opraštate prevaru u braku, Milica koja je Bori oprostila sve u životu, ona govori kako ne bi oprostila - rekao je Mića.

