ŠA JECAO NA SAV GLAS, PA SE OBRATIO ŽENI IVANI: Pogledaj mi kroz prste, ZAŠTO SI ME OSTAVILA?! Zaboravio da ju je javno PREVARIO

Nenad Aleksić Ša sinoć je završio u suzama zbog ljubavnice Tare Simov, pa se u naletu besa obratio i svojoj i dalje zakonitoj supruzi Ivani Aleksić.

Ša je, naime, pobesneo jer je smatrao da ga je Tara sinoć tokom žurke pravila ljubomornim.

foto: Pritnscreen

On je počeo da plače i kroz suze se žalio Sandri Rešić i Marku Đedoviću.

- Umesto da me voliš kao Boga, ti mi se us****vaš! Stefane, za tebe pesma, što me j***š, kad zna da će da me poremeti! Ja nisam smrad, nisam ološ! Kuće sam izgradio ljudima, uđem u rijaliti da mi neko kaže da sam g**no, ova me ostavi što blejim sa nekim! - rekao je Ša, aludiraju ći na svoju ženu Ivanu, koja je saopštila da se razvodi zbog njegovog odnosa sa Tarom.

foto: Pritnscreen

- Šta ja loše radim, jesam li ja lud? Ja ne vidim šta loše radim! Pa i da uradim nešto, pa progledaj kroz prste! - vikao je Ša, obraćajući se Ivani.