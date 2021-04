TUŽIĆU TE ZA POKUŠAJ UBISTVA! Aleksandra gađala Brendona šoljom nakon što joj je PRETIO: Ti ćeš u zatvor zbog PROSTITUCIJE! VIDEO

Aleksandra Nikolić je izašla iz zatvora, pa se odmah uputila ka Beloj kući a sačekao je i Brendon Radonić zbog koga je i završila tamo.

- Misliš da si bitna? Mogu da te pošaljem i u pravi zatvor! Tužiću te - provocirao je Brendon, dok su se pre toga žestoko posvađali.

- Ona se ponaša kao laka žena, one se ponašaju kako trebaju, po pravilima, ti se ne ponašaš tako! Ti jednostavno voliš njega i to je to. Ja ne znam da li je ona to, pričaju za nju! Marš! Zašto se mešaš? - urlao je Brendon koji se unosio u facu Aleksandri.

- Šta su ti radili u separeima, nelegalna prostituko! Nju u zatvor! Pričaju da si bila u Albaniji, a video sam neke snimke napolju! Maja je moja drugarica, a ova ovde je zeza! - poručio je Brendon iz besa.

Aleksandra je potegla hranu i šolju na Brendona, a obezbeđenje je odmah uletelo u Belu kuću kako bi sprečilo fizički obračun. Zbog agresivnog ponašanja, Aleksandra je završila u zatvoru.

Nakon haosa, Brendon je izjavio da će podneti tužbu protiv Aleksandre Nikolić za pokušaj ubistva.

A onda je i Maja ponovo počela da histeriše Janjušu, dok je obezbeđenje stajalo pored:

- Smrade jedan! Svaki dan ću da te jurim - rekla je Maja.

