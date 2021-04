ŠOK! ANA OPTUŽILA CVELETA: Pokušao je da me gurne sa terase! Uništiću tog SMRADA! ISPLIVAO SAV PRLJAV VEŠ

Anja Todorović tvrdi da je dečko Jovan Cvijetić Cvele pokušao da je ubije! Instagram zvezda ispričala je da je maneken nasrnuo na nju i probao da je gurne s terase!

- Tužiću Cveleta za pokušaj ubistva! Čim izađem iz rijalitija, uništiću ga! Pokušao je da me ubije, da me gurne sa terase. Platiće mi za to! Tužiću ga i za sav novac koji sam potrošila na njega. Uništiću tog smrada! - ispričala je Anja cimerkama posle burne svađe sa dečkom.

foto: Nemanja Nikolić

Cvele je odmah negirao da je želeo da povredi Anju i optužio je da izmišlja.

- To su glupostil Anja u besu ume svašta da ispriča i da slaže. Ja sam nju pokušao da ubijem?! Pa, ona je mene tukla više puta, a nikad joj nisam uzvratio. Kad je reč o novcu, zaduživao sam se da bismo mogli da živimo zajedno i da bih mogao da plaćam deo računa. Laže, jer je ljuta na mene"

Inače, cela frka počela je kad je Todorovićeva saznala da ju je Cvijetić čak pet puta prevario na početku veze. Anja je pre Zadruge čula za njegove dve švalerke, ali je nedavno otkriveno da je Cvele švrljao sa još tri devojke.

foto: Nemanja Nikolić

kurir.rs/hit

Bonus video:

01:00 ANASTASIJA SKROZ PODETINJILA SA MALIM ŽELJKOM: Ispašće mi koliko je težak! Ceca prsnula U SMEH