TUŽIĆU JE I TRAŽITI ZABRANU PRILASKA! Janjuš spreman da ide sa Majom na SUD, zadrugari zanemeli od ŠOKA! VIDEO

Sastanak na temu međuljudskih odnosa je počeo, a prvi za reč se javio Lepi Mića.

- Muškarac je neko ko treba da bude tolerantan i pravo muško. Ja treba da se tresem ovde da će neko nekom da odnese glavu. Smatram da je krajnje vreme da se dozovete pameti - pričao je Mića.

Od sad ne ćutim nikome, jer kad imam problem, odmah rešavam - ubacio se Car.

foto: Pritnscreen

- Ja sam pre 6 meseci govorio da su ovde prijateljstva lažna, kao što je Janjuševo i Carevo. Sve je lažno. Ovde su svi alfa mužjaci, sve dok ne dođu u sukob sa Kristijanom. Sinoć je bila noć koja će se ponoviti sigurno. Ja sam navikao na ove budalaštine. Na pogrešan način pokušavate da budete bitni. Ja njega razumem šta je uradio, ali to je njegov lični izbor. Ja govorim u ime ljudi koji žele da provedu ovde ostatak bez nekih stresova. Ponašate kao razbojnici. Ima dosta problema, pa razgovarajte - nastavio je Mića.

- Ja naravno da imam probleme, pričaću o svojim problemima. Za sve smo mi krivi, i sami ih pravimo, ali mora da se ima mera.Ja sam uradio kako se osećao. Ovo ponašanje, grebanje, udaranje, skakanje, to je prevršilo svaku meru. Nemam izbora više. Sinoć smo bili u emisiji, gde treba da se zaje*avamo, a jedna situacija gde je ova devojka odmah krenula da me grebe. Nisam hteo juče da pričam, a celu noć me grebala, provocirala. Sto puta sam rekao da ću da je tužim, tako će i biti. Posle svega što sam radio za nju, i dalje mi se ovo dešava. Evo javno kažem da ću je tužiti, i zabraniti prilazak. Prešao sam preko svega po ko zna koji put. Uvek sam tražio neku nadu da će se promeniti, ali nikad se nije promenila - govorio je Janjuš.

- Ponižavao si me kao niko, sinoć - rekla je Maja.

- Sada kažem da mi se ne obraća od ovog trenutka. A Aleks me iznervirala pre toga - dodao je Janjuš.

Bonus video:

00:10 MIKI MILANE ORI SE DO MALDIVA! Sanja Marinković objavila hit snimak sa luksuzne destinacije, pa pokazala kako ĐUSKA!