JANJUŠ OTVORIO DUŠU ALEKSANDRI, PRIZNAO JOJ SVE ŠTA MU LEŽI NA SRCU: Bio sam tu za tebe! A onda se obrušio na Maju i VREĐAO JE!

Aleksandra Nikolić ponovo je došla kod Marka Janjuševića Janjuša kako bi popričala sa njim o sinoćnoj drami koja je nastala u odnosu sa Majom Marinković.

- Teško mi je, ne mogu da budem sa tobom, imam osećanja prema ovoj, a ti celu noć dolaziš, da ova budala skače na mene! Kapiraš li? Ti imaš pravo da to radiš, ali ako vidiš da će mi to napraviti problem, ja tebi to ne bih napravio, kada znam da neko nije normalan! Sad ću biti sam do kraja, posle svega ovo neko da mi uradi, tražiću zabranu prilaska. Treba se ponašati prema vama kao dva, tri muškarca ovde, ispalo je da si ti sve lagala - rekao je Janjuš.

- Nisam lagala! - tvrdila je Nikolićeva.

- Ti se tako ponašaš da ne znam šta, ponašaj se normalno, ja kada sam u nekoga zaljubljen, ja ćutim, tako mi je bilo i u odnosu sa ženom, borio se, borio se i na kraju popustio. Ja ovu budalu kada sam voleo, ćutao sam, znaš da te nisam gledao tako, prvo sam te gledao kao drugaricu, a posle tri meseca se nešto desilo, mene osuđuju kako sam ja mogao da pređem preko nečega, a nisam uradio ništa vama! Objasni mi, šta sam ja ovoj osobi uradio ovde?! - odbrusio je Marko.

- Ja sam navikla na tebe, tri meseca - poručila je zadrugarka.

- 'Ajde da se družimo lepo! Pravila si mi problem kada sam bio sa njom - rekao je Janjuš.

- Ne mogu da se družim sa tobom, jer znam šta će da bude - rekla je Aleks.

- Meni je najžalije što mi nismo nastavili da se družimo, najžalije, kad pogledam sve ovako, imala si ljude koji su, da ne pričam šta su ti sve radili, nebitno i kakve su ti reči izgovarali, ja sam te hranio tri meseca, tu sam bio, kad ja jedem, spremao tebi, tu sam bio za tebe tri meseca - izjavio je Janjušević.

- I meni, ali ne mogu da se družim sa tobom, ne zbog mene, nego zbog tebe - dodala je Nikolićeva.

- Devojka je za ludnicu, sutra će nekoga ubiti, kao što bi mene ubila napolju, pa šta treba da lažem da nikoga nisam voleo, nije to da ja nisam samo oženjen. Ja sam zbog ove osobe se razveo, pa sam tražio trunke spasa, gledajući, spašavajući da se ne blamiram više, je l' razumeš poentu priče?! Devojka ne zaslužuje ništa, da umre, čovek da prođe samo pored nje, e to zaslužuje! - nastavio je Marko da kuka.

Kurir.rs/M.M.

