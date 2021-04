VIŠE NIJE MOGLA DA DRŽI U SEBI! Aleksandra se jadala Sandri zbog odnosa sa Janjušem, ona joj poručila: On oseća sve veće GAĐENJE!

Zadrugarke Milica Kemez i Aleksandra Nikolić sele su u prostoriju za pušenje, te su pokrenule temu o njenom odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Treba samo da pričaš iskreno, to ti je moj savet, eto, iskompleksirali su te, proradio ti je ego, to je moje mišljenje, da si ti glumila da te boli uvo, a ti si pod uticajem ovih ljudi, to ti je to, trebala si da budeš iskrena, da smatraš da ste u vezi dva meseca - rekla je MIlica

- U pravu si - rekla je Aleks.

- Jesi li htela njemu da vratiš ili njoj, ili oboma? Je li? Čorba je sinoć, ti si imala sreću što nije pio, ali on se ponašao kao suvo zlato. Da si kriva 101% kriva si, usr*la si sve, a ti ideš, a pritom on (Čorba) stoji, šmeker kao, a ti igraš. Na pet metara sam od vas, izgledalo je kao da se ti i Kristina borite za njega i Čorbu - tvrdila je Sandra Rešić.

- Janjuša na početku nisam gledala kao da će da mi se svidi, prosto, desilo se nešto sa moje strane, gde sam se ponadala da ćemo mi biti zajedno, promenila se jesam zbog svega, želela sam da budem sa njim, ja sam se nadala tome, ja sam bila ubeđena u to, ja sam u njega gledala kao u tele. U svemu tome, ja sam primetila najbolje sa njegove strane - rekla je Aleks.

- Ja sam ti govorila, svaki muškarac, ne samo Janjuš, oseća sve veće gađenje, ti nisi muško, njima, vidiš, tako je svuda u svetu, što više riba poj*bu, njima je bolje. Mene je sramota kada treba da uđem u drugu vezu, mene je sramota mene same kad treba da se j*bem sa nekim - nastavila je Rešićeva.

