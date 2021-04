DA IVANA NIJE LABILNA, ŠUTNUO BI ME! Tara sigurna da ŠA I DALJE VOLI ŽENU, reper menjao boje i poricao: Volim tebe, ne nju! VIDEO

Nenad Aleksić Ša i Tara Simov ponovo su ušli u sukob:

- Njegova supruga je ostavila njega, a ne on nju. Njegova supruga se ovde oglasila i čekao je da ga ona ostavi, pa da uđe u vezu sa mnom. Ja sam sve te stvari prihvatila - govorila je Tara.

- Ja se neću pomiriti sa njom - rekao je Ša.

- Ovo prvi put kažeš - dodala je Tara.

- Tara, čula si pitanje - govorio je voditelj.

- Nije me sramota ničega! Konstantno se nameće da je on ostavio suprugu, a ne ona njega, a znamo kako je bilo. Rekao je i sam, da mu je Kenan dodao rečenicu da bi se razvela, on bi se sklonio od mene - nastavljala je Simova.

- Ne bih se sklonio, budalo! To sam rekao javno! - vikao je Ša.

- Ispadam ja kriva, a lepo sam mu rekla da se skloni! Ja neću da pijem u Zadruzi, da meni neko truje mozak gde gledam, šta naručujem. Neću da pijem više, ni za rođendan, ja se samo izvinjavam zbog lomljenja stvari - dodala je Tara, pa nastavila:

- Najveći problem je to što nemamo se*s - dodala je.

- Okej, dobro, ona hoće kraj, jasno mi je, razumem te Tara. Evo videćete u narednom periodu, ona će mene večeras da ostavi. Ja ne volim Ivanu, volim tebe budalo. Milion puta sma ti rekao - besneo je Ša.

- Da njegova žena nije labilna, šutnuo bi me - nastavljala je Tara.

