MOJ ADVOKAT PRATI RIJALITI I BELEŽI! JANJUŠ BOLJE DA SE VRATI ŽENI: Aleksandrina majka iznela sve na tacni, oplela po učesnicima!

Aleksandra Nikolić od početka rijalitija intrigira javnost. Za nju su se vezivale mnoge teme, ali ono što je najviše podiglo prašinu, jeste njena veza sa Markom Janjuševićem Janjušem.

Naime, oni su bili svega tri dana u vezi, koja se završila neslavno, jer je Maja Marinković zbog koje se Janjuš razveo umešala svoje prste. Sada nakon svega, pa i zakazane svadbe oglasila se Aleksandrina majka Slovenka.

Kako komentarišete Aleksandrino učešće, i da li ste zaista pravili veselje zbog svadbe sa Janjušem kako je Mina Vrbaški prenela?

- Da vam kažem, u mojoj kući slavlja nije bilo! Mina je poslala poruku Aleksandrinom drugaru kako bi javila da joj pošaljemo šminku i klipse za kosu, što su mi uradili. Oni su se našli i proslavljali ne znam šta, ali mene zaista nikakvo veselje ne zanima!

Nakon što je Aleksandra raskinula sa Janjušem, nju su osudili zbog igranja na poslednjoj žurki sa Milanom Jankovićem Čorbom. Kako vi reagujete na sve optužbe?

- Ona je mlada devojka i jako je dobra! Nju svi napadaju, a ona ćuti, najviše sam zamerila Ani koja ju je izvređala žestoko, a nije pogledala sebe. Ona ima najmanje prava da bilo šta kaže, i ja mislim da je ona bila sa Čorbom takva iz inata Janjušu, kojem bi bilo bolje da se vrati svojoj ženi. Ja sam mislila da će oni ostati barem prijatelji, ali ništa od toga. Oni misle da se Čorba njoj dopada, a ja mislim da je to samo inat i ono je bila gluma, koju sam i ja završila, a videli smo i danas kako glumi na onoj zabavi. Mene boli što je svi diraju, a uzimaju njene stvari i šminku, a ta ista Ana koja je vređa nosi njen bade mantil.

Kako komentarišete svadbu koja će se desiti i ponašanje Maje Marinković prema vašoj ćerki?

- Ako je to zadatak Velikog šefa i šefice ja sam za, jer su to divni ljudi, ali ovako nisam za to! Maju ne bih da komentarišem, ja sam prošla pola sveta i borila se i nikada mi niko nije rekao neku pogrdnu reč kao ona, koja me je nazvala prostitutkom. To je katastrofa, a moj advokat prati rijaliti i sve beleži, pa ćemo videti!

