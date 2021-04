NE ŽELIM DA BUDEM S NJOM, NE TREBA MI DRAMA: KARIĆ i MISICA u NIKAD ŽEŠĆEM SUKOBU, Jovana priznala da je PLAKALA satima zbog njega

Stefan Karić i Jovana Ljubisavljević zaratili su nakon što su videli klip kompilacije svojih svađa, a i njihovi cimeri upleli su se u sukob:

- Ovo su ogromne svađe za vezu u početku, ovo je prevršilo svaku meru. kao da njih dvoje jedno drugom teraju inat, jeste bila ta Maza, prsten, i mislim da oni jedno drugom duguju razgovor, duži. Ako ima želje za daljom vezom, ja mislim da ima, taj razgovor treba da se desi, gde će oni reći šta žele, šta im smeta...Kada su u sred svađe, to ne može. Oboje imaju mozga i razuma. Inat nikom ništa dobro doneo nije - rekao je Đedović.

- Deluje da je preplašen prošlom sezonom - komentarisao je voditelj.

- Njegova veza druga, u rijalitiju se nekako držala, ali pritisak je bio ohroman. Bilo je svega, oni su se držali, imali su manje svađa za ceo period svoje veze. Ono što... Znam kako ljudi reaguju, možda je on takav karakter, a njegov intenzitet reakcije je veći, jer nosi taj pritisak. Plaši se tih stvari da neko ne ispadne budala na televiziji - govorio je Đedović.

- Voleo bih da postoji neko takmičenje za čitanje ljudi, pobedio bih - dodao je Karić.

- Ja se ne takmičim - rekla je Jovana.

- Ja vidim da se ona takmiči sa mnom - dodao je Stefan.

- Ja sam dokazala da sam tu, mene za neke stvari boli du*e, svašta su mi rekli, ali sma tu. Kada je bilo pitanje šta je mene povredilo, ja sam rekla da si mi rekao da ti je žao, da si se izvinio, ali sam morala d apotvrdim da me zabolelo - govorila je misica.

- Onda tako treba odmah da kažeš. Ti prvo kažeš kao, da ne zameraš, braniš, a onda kažeš da te boli - zaključio je Stefan.

- Mene jeste zabolelo, ti znaš, ja sam plakala, ali sam oprostila - dodala je Jovana.

- Mnogo je nepoverenja u ovoj vezi - komentarisao je Mića.

- Stvara mi se blokada kada dobijemo pitanje i klip, jer se plašim da ga ne napravim budalom. ja ne mogu da iznesem svoj stav jer će on da skoči na mene - rekla je misica.

- Kariću, misliš li da je ona ološ? - pitao je voditelj.

- Ja ne znam odakle meni mržnja u svađama, gori sam od Bore nekada, idem ka tome da budem gori od njega - nastavljao je Stefan.

- Ja ne znam zašto! Ja kada sam zaljubljena neke reči ne mogu da izustim, mene to vređa - dodala je Jovana.

- Brecala si se ljudima i skakala posle poziva, umesto da se zagrlimo. Plakala si tri sata bez razloga - dodao je Stefan.

- Imala sam razlog, bilo mi je teško, bilo mi je drago da su me podržali - dodala je misica.

- Znam, ali imala si vezu koja tek počinje, svi su podržali, dovela si sve u sumnju - nastavljao je Mića.

- Ja ne želim da budem sa njom, ne treba mi drama ni zbog koga! Ti si meni devojko prva rekla da pu*im ku*ac, da to tako mogu kući- rekao je Karić.

- Stefane, sve što ja uradim je za tebe negativno! Izvinila sma ti se, kad preko svega prelazim - dodala je misica.

- Nije on glup, vidi se da si se ti zaljubila - komentarisao je voditelj.

- Samo da dodam da sam ja Luku pre njega prebolela, ja sam njega ostavila i sve - dodala je Jovana.

- Ti možeš da se kristiš koliko hoćeš, ja nisam navikao na takve stvari - dodao je Karić.

- Ja sam rekla da ako ti i ja ostanemo do jula, neću razgovarati sa njim (Lukom) - dodala je Jovana.

- Ja sa Stefanom ne pričam o tome. To je bila ludačka energija, malo sma ja juče sa njim pričala, slušala sam šta je rekao. Nije da poredi situacije iz te sezone, nego mu se stvari nagomilavaju, šta on vidi, i šta on misli, sa druge strane, nema razumevanja. Kod nje to ne postoji. Ona se isto ponaša i sa nama i sa Stefanom. I kada pričaš sa Markom, Rialdom...Stefan se dobro kontroliše, ja bih bila gora. Jovana ima to u sebi, da iznervira čoveka. On ti kaže da je nešto rekao, a ti njemu umesto d aodgovoriš, natrpavaš još više! Samo nastavljaš sve! - dodala je Matora.

- Kod mene se stvari ne rešavaju tako što će da ustane i da ode! - rekla je misica.

Kurir.rs/S.M.

