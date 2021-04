ALEKS I MAJA IZGLADILE ODNOS! Nikolićeva joj obećala da neće imati NIŠTA sa Janjušem: Nemoj da ti PUNE GLAVU! On i ja smo ZAVRŠILI

Aleksandra Nikolić i Maja Marinković su duže vreme pričale napolju, a glavna tema je bio Marko Janjušević.

- Nikad te neću vređati, veruj mi, neću te provocirati. Zbog tebe, ne zbog njega. On se istripuje na moj bilo koji pogled. Nisi ti loša osoba - govorila je Maja.

- Molim te da razumeš i mene. Ja njega volim, išla sam preko reči mog oca zbog njega - nastavila je Maja.

- Imaćemo tu svadbu u nedelju, ali to shvati kao šou program. Ako bude taj medeni mesec, bilo gde, ja ti sada kažem, ništa neću imati sa njim. Ne želim da ti njega povređuješ - smirila je Aleks.

- Evo ja ću da se pomerim, ako ti smeta, u drugi krevet. Možemo u rehabu. Reci mi ako ti smeta - rekla je Marinkovićeva.

- Naravno da mi smeta, ali ja ako presečem, to je kraj. Nemoj da dramiš u nedelju, nemoj da ti pune glavu. Ja sam završila s njim, jer me je zaje*ao. Ali žao mi je što smo izgubili prijateljstvo. Ja ću to odraditi profesionalno. Nema tu ništa više. Nemoj da praviš cirkus, a izložiće te da nešto uradiš - pričala je Aleks.

- Pa rekao mi je da ćete se čpoljubiti samo. Ali mene to pogađa previše, ja sam previše ljubomorna. Ne bih volela da se posvađamo - rekla je Aleks.

- Što je meni onda to rekao? - pitala je Maja.

- Stvarno ne, nikad u životu on i ja nismo imali ništa. On se druži s mojom sestrom. Nikad ga nisam doživljavala kao muškarca. Do sad - govorila je Aleks.

- Mi smo se zbližili, previše pažnje, ja sam se u to zaljubila - nastavila je Aleks.

- Sve znam - rekla je Maja.

- Isti vajb sam osetila s njegove strane. Sprdali smo se Nikola i ja, i ja se zezala tad - rekla je Nikolićeva.

- Ja sam izgorela tad, a on je krio to - dodala je Maja.

- Mi nismo bili zajedno, stvarno. Kad sam se družila sa njim, svi su imali poštovanja prema meni, sad je drugačije. Sve se to izdešavalo... Ti si prva videla da se on meni sviđa. I dalje imam osećanja, ali nikad neću imati ništa sa njim - pričala je Aleks.

- Ti si meni na Igri istine verovala, videla sam to, ali nisi htela da priznaš. Ja njega mnogo volim, uništila sam i njega i mene, napravila sam idiota sa Čorbom. Ja nisam folirant - pričala je Maja.

- Zasmetalo mi je što si bila sa Čorbom, i niko ti nije pravio probleme. Ali neko tvoje ponašanje, vređaš mi majku, zašto, kad ti ja nisam ništa - rekla je Aleks.

- Evo ja ću da pređem u drugi krevet, da ne budeš blizu da gledaš. Ne mogu da ga izbacim iz glave. A nisi fer, lažeš da niste imali se*s - rekla je Maja.

- On i ja se jesmo poljubili, ali ništa više nije bilo - odgovorila je Aleks.

- Rekao mi je da si dobra devojka i ne želi da te povredi. Evo ja ću da zaboravim sve stvari koje su se desile, i da ne postoji netrpeljivost. Ja ti nisam neprijatelj - rekla je Maja.

