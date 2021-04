OD LJUTIH RIVALKI, DO NAJBOLJIH DRUGARICA Maja se obratila Aleks i razvezala jezik o Janjušu: Poslala jasnu poruku! PRCKO JE MOJ!

Maja Marinković i Aleksandra Nikolić nastavile su da pričaju kao da su najbolje drugarice, iako su prethodnih dana žestoko ratovale zbog odnosa sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Ovo nisam videla da piše! Prcko je moj! Ja bih se iskulirala, ali ja ne mogu, ne mogu, ja ti kažem, brate, ne možeš ti da pređeš sa Rajskog ostrva i kaže mi da sam gledala Čorbu, pijan je i tripuje - rekla je Maja.

Inače, Aleksandra Nikolić i Maja Marinković su duže vreme pričale napolju, a glavna tema je bio Marko Janjušević.

- Nikad te neću vređati, veruj mi, neću te provocirati. Zbog tebe, ne zbog njega. On se istripuje na moj bilo koji pogled. Nisi ti loša osoba - govorila je Maja.

- Molim te da razumeš i mene. Ja njega volim, išla sam preko reči mog oca zbog njega - nastavila je Maja.

- Imaćemo tu svadbu u nedelju, ali to shvati kao šou program. Ako bude taj medeni mesec, bilo gde, ja ti sada kažem, ništa neću imati sa njim. Ne želim da ti njega povređuješ - smirila je Aleks.

- Evo ja ću da se pomerim, ako ti smeta, u drugi krevet. Možemo u rehabu. Reci mi ako ti smeta - rekla je Marinkovićeva.

- Naravno da mi smeta, ali ja ako presečem, to je kraj. Nemoj da dramiš u nedelju, nemoj da ti pune glavu. Ja sam završila s njim, jer me je zaje*ao. Ali žao mi je što smo izgubili prijateljstvo. Ja ću to odraditi profesionalno. Nema tu ništa više. Nemoj da praviš cirkus, a izložiće te da nešto uradiš - pričala je Aleks.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:06 IVANA ALEKSIĆ UHVAĆENA U DRUŠTVU BRENINE SNAJKE! Reperova žena ne skida osmeh sa lica, a Sandra sve objavila JAVNO: BAŠ UŽIVAJU!