JANJUŠ OTKRIO KAKO GLEDA NA SANJU, PA SE OBRATIO FILIPU: Ne znam u koga je zaljubljen, mislim da se IGRA! Car ga POMNO SLUŠAO!

Marko Janjušević Janjuš je birao između potrčaka Sanje Stanković i Filipa Cara.

- Ne znam šta nisam rekao za njih, eto, sa Sanjom nisam bio u dobrim odnosima, ali sada imamo dobar odnos. Da je pogrešila jeste, ali mislim da to nije nešto puno toliko strašno, koliko je prema Matoroj pogrešila, ali to će ona ispeglati, nije joj prvi put da pegla. Mi imamo dobar odnos, o Caru sam čuo dosta stvari koje nisam ni znao, bili smo i normalni i sve to... kako će to izgledati do kraja, videćemo, ne bih voleo da ulazimo u sukob, niti bih voleo da imam sukobe sa njim, ali očigledno je pogrešio u nekim stvarima, neću ja da mu pričam o tome! Ja sam rekao da je Tomović u rijalitiju jedan, niko nije kao što je on bio, Car je bio tako... Ja ne znam u koga je zaljubljen, ja mislim da se on igra, ali ga ne krivim, drugi neka biraju kako će da žive. Posle svega, eto, ja sam rekao svi njegovi su me pozdravljali, neću ga poslati u izolaciju, jer sam ovde sa njim od prvog dana, da li je dobro ili nije, videćemo na kraju, tako da ću poslati Sanju - rekao je Janjuš,.

