TARA I ŠA SUOČILI SE POSLE RASKIDA! OŽENJENI REPER UTUČEN: Ja sam nju takvu ZAVOLEO! Sa ženom nisam imao LJUBOMORNE SCENE! VIDEO

Tara Simov posvađala se sa Nenadom Aleksićem Ša, sa kojim je raskinula u toku dana. Rijaliti učesnica objasnila je šta se zaista desilo i kako se sada oseća.

"Mi smo raskinuli tokom dana, on me je ostavio u afektu, agonija se produžila, peckanja, onda je moj razgovor sa Kristijanom izazvao njegovu ljubomoru, eskaliralo je, onda je došlo do fizičkog kontakta, što je sramotno. Sama sebi sam se ogadila posle sinoć, nagomilavaju se situacije u proteklom periodu. Moj predlog je bio da napravimo pauzu, da svedemo stvari na razgovor i stabilizaciju, da naučimo da razgovoramo, njemu to ne odgovara. Sramota je je posle sinoć da budem sa njim. Tri puta radi iste stvari koje me dovode do ludila, ja sam na ivici živaca", rekla je Tara.

"Ja nisam okonačala vezu, predložila sam da razgovaramo, da pričamo pet, šest dana, da iskuliramo glave... Ja sam sebi dozvolila previše sramotnih situacija... Nama se svaki dan svodi na neki teror, da li sam nešto uradila, koja pesma, da li sam pomerila čašu... Nisam navikla na to... Niko mi nije zvocao, uvek sam bežala od takvih stvari... Prvi put se susrećem sa tim da je neko toliko ljubomoran i da toliko zamera... Ja znam kakav je osećaj kad neko voli, moj bivši verenik me i dalje voli... To je ono, idu vatra i voda. Uvek sam u vezama ja ta koja zamera...", dodala je Tara.

Simova je priznala šta joj smeta kod repera.

"Izlivi ljubomore... Njemu nešto zasmeta, on mi zameri, ja se izvinim, onda on krene satima da me pecka, to ide, ide... Ja pokušavam da ga smirim, on nastavlja. Njegov afekat, prvenstveno sa mnom. On kaže da je to nemoć, ja zovem to afekat. Izgovori strašne stvari. Njegove grube reči, izluđuju me njegove svađe za stolom. Dovoljno imamo mi stvari naših, da bi se svađao sa drugima. Njegove uvrede, kad vređa mene...", rekla je Tara.

"Ja sam imao razlog da budem ljubomoran, neke detalje koje ona meni zamera ja ne razumem. Ona je meni ztamerila svašta, pa i makarone koje jede Mina sa Teodorom. Ja ovu devojku volim, ali sada pričam neke detalje i žao mi je što ona iznosi sve i Tara i ja samo indentični! Ja ne želim da ispadnem najgori, ne želim da kažem da prema njoj nisam super, divan sam ali imam jednu manu, a to je ljubomora? Ja napolju to nisam imao, ako ikada nađete da sam ja maltretirao devojke obesite me ovde", rekao je Ša.

"On sam sebe naziva nasilnikom, a ja sam mu zamerila jer je ženi naručivao stvari", rekla je Tara.

"Rekla mi je u krevetu, kada je pitam šta joj je, da je depresivna sama po sebi i muče je stvari neke od spolja, o kojima ne mogu da pričam i ako se ugasim i ne poljubim te ili zagrlim, znaj da sa zakucala u svom svetu, ali ti nema veze sa mnom nego sa depresijom! Sve je transparentno i sve se vidi, i sada ona odjednom nakon svega ona kaže kako sam ja kriv za sve i za tu depresiju. Ja se jesam udaljavao od nje jer sam bio oženjen, i nisam hteo da se upuštam u taj odnos i borila se pet meseci, a sada kao ja sam loš nakon mesec dana. Meni je šokantno da nakon svega što sam ja uradio ovde, ona spominje neke detalje. Ja sam nju malopre pitao, da ako sam ja loš, kako onda izgledaju dobri?", pričao je Ša.

"Ja nisam rekla da je on loš rekal sam da nije normalan, on je uvek uz mene i jako je pažljiv kao niko nikada u životu. Ali grli me, i onda krene da zvoca", rekla je Tara.

