ONA JE OPSEDNUTA, MORA DA SE LEČI! Janjuš siguran da će mu Maja POKVARITI SREĆU sa Aleks na VENČANJU: Zna da će napraviti HAOS!

Marko Janjušević Janjuš nije mogao da zaspi ovo jutro, pa mu je društvo pravio ko drugi nego Filip Car, koji je iskoristio priliku da pokuša da sa budućim mladoženjom izgladi sve odnose, te su ogovarali Maju Marinković.

Janjuš nije krio da se plaši kako će Maja odreagovati tokom današnje svadbe o kojoj će se sigurno dugo pričati.

- Ona nije zlobna, koliko god da radi, nema ono da kažeš da je ona zla, zato joj ti i oprostiš! - rekao je Car.

- Maja nije dobro, moraš da razumeš, ima falinku i to je to! Dođe ovde plače, vrišti, njišti, to je milion kombinacija, ali ona nije dobro! Ona samo sa mnom reaguje, ona bolesno voli, ona ne razmišlja, nju može svako da prevesla, to je poenta, što joj nije dobro, ja kada sam to govorio, meni niko nije verovao, a žao mi je, jer sam imao odnos kakav sam imao sa njom - izjavio je Janjuš.

- A ovako je lik, nije za ljubav - ubacio se Car.

- Ja se samo sa njom svađam, bolesna je, mora da se leči, mora nešto da se preduzme, sunce ti! Ona pravi sr*nja, ona ne zna ni da se zaj*bava, opsednuta je sa mnom, ona ne može! Sad sam joj rekao da bude normalna tri meseca, druže, jesi li ti normalan? Sto puta kaže da neće, a dođe i plače mi, suza suzu stiže, a ja znam da ne može, pa opet popustim! Ne može džabe! - nastavio je Janjušević.

- Ona će haos da napravi danas, nema šanse da ne napravi haos - rekao je Filip.

- Današnja svadba kada se vidi, biće pola milijarde pregleda, na ne može dva minuta da se sastavi. A simpatična je, ali brate mili! - nastavio je Marko.

- Dobra je kao osoba, izvadi dva zadnja keksa i ponudite! - istakao je Car.

- Ona je istetovirala sa 18 godina na leđima ,,Moj ludi život", znaš li druže šta je ona radila, ona je žensko, bre! Žao mi je, vidiš da pokušavam da je izvadim, niko joj ne bi učinio ono što sam joj ja učinio - dodao je Janjušević.

