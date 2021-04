MINA VRBAŠKI ZABRINUTA ZA SVOJU MAJKU! Brutalno izvređala Cara, pa udarila tamo gde ga NAJVIŠE BOLI i najavila mu TUŽBU! VIDEO

Mina Vrbaški odgovarala je na pitanja novinara, koja su se ticala njenog odnosa sa Filipom Carem. Da podsetimo, oni se neprestano svađaju, a svaka rasprava žustrija je od prethodne.

- Jedino me brine kako se moja majka oseća, sećam se kako je prošle godine bilo. Ona je izgubila nekog ko je njoj bio sve... Ja sve mogu da podnesem. On je za mene poremećena osoba, to iskreno pričam sad, treba mu stručna pomoć, toliki bes, mržnja, nemoć, uvek na mene ide, ne na muškarce. Ne mislim da je on zaljubljen. Ja sam Franom za mesec dana nisam imala nijednu raspravu, možda mu smeta i to što nije on imao to sa mnom, juče je sve pokušao da svali na mene - počela je Mina.

- Ja znam da će ga moja majka tužiti, za sve one klevete, ona to ne mora da sluša, jer nije ovde, njena je stvar šta će raditi sa svim tim. Sme da udara samo na Frana, ni na koga više, to konstantno radi - dodala je Vrbaški.

- Ne znam zašto Car tako reaguje, ja ga nikad nisam uvredio. Ne znam da li možda ima strah od nje, deluje mi kao da još oseća nešto prema njoj. - pojasnio je Fran.

