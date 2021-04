SMRŠALA SAM 5 KG! OVAKO JE IVANA PREKLINJALA ŠA U RIJALITIJU! Govorila mu je da se ne zbližava sa Draganom, a posle Tare PRESEKLA

Reper Nenad Aleksić Ša po ulasku u rijaliti "Zadruga 4" imao je veoma prisan odnos sa Tarom Simov, a kada je saznao da njegovoj supruzi Ivani to smeta i da hoće razvod, započeo je vezu sa Simovom.

Njihova veza je od samog početka burna, a Ivana se tim povodom nijednom nije oglasila, već je samo skinula burmu i promenila prezime na Instagramu.

No, ovo nije prvi prisan odnos koji je Ša imao u "Zadruzi", a zbog koga je bio poljuljan njegov brak. U drugoj sezoni "Zadruge", Ša se zbližio sa Draganom Mitar, a zbog ovoga je njegova supruga Ivana ušla u "Zadrugu" na kratko, kako bi ga osvestila. On je nakon toga prekinuo da se druži sa Draganom i njegov brak se vratio u normalu. Ša je tada tvrdio da mu zadrugari nameštaju priču.

Ivana je tada ušla u Rajski vrt i iznenadila Ša, pa je sa njim lepo porazgovarala o svim stvarima koje su se dešavale u Beloj kući.

- Šta je bilo, srećo? - pitala je Ivana uplakanog Ša.

-Šta mi sve nameštaju - žalio se on.

- Ja sam zato morala da uđem. Znaš da ovde ne bih ušla nikad u životu. Napolju je katastrofa. Kao da si najgori. Mrze te ljudi. Morala sam da uđem - govorila je Ivana.

- Pun mi je k*rac ovih ljudi, znaš kakva su g*vna - pričao je reper.

- Ti si inteligentan čovek, nemoj da biješ tuđe bitke. Napolju se sve vidi. Molim te kao Boga, ako mene voliš, srećo, molim te, smršala sam pet kilograma, ne možeš ti da budeš... Ti si javna ličnost, imaš karijeru, ženu, sve. Ja sam ušla jer sam znala da trebam da te povratim - pričala je Ivana.

- Ja sam večeras hteo da pobegnem - rekao je Ša.

- Eto, kao da sam znala - rekla je Ivana.

Ivana mu je tada naglasila i da joj smeta njegov odnos sa Draganom Mitar.

- Sa ovom dotičnom (Draganom Mitar) ti to uopšte ne treba, meni se to ne sviđa. Ona je jako dvolična prema tebi, kao drugarski, a onda te malo hladi, malo ovo, malo ono... Najiskrenije ti kažem. To ti ne treba - pričala je ona.

