TARA TI JE GREŠKA, TA VEZA TE ČINI NESREĆNIM! Ša slavi rođendan, a čestitka koju mu je brat poslao nikako mu se neće DOPASTI!

Nenad Aleksić Ša proslavlja rođendan u Zadruzi i obradovao se poklonima koje je dobio od svojih najmilijih. Kako se čestitke više ne unose zadrugarima zbog njihovih postupaka, Ša neće videti šta mu je brat poručio.

- Brate moj, srećan ti rođendan. Želim ti svu sreću ovog sveta! Ti znaš da mi dišemo kao jedan, ja osećam tvoju bol. Vidim i osećam da tu nisi srećan, da te ta veza (greška) što se tu desila čini nesrećnim. Ja ti pre svega želim da pronađeš svoj mir. Mislim da to možeš samo ako se posvetiš samom sebi. Da dobro razmisliš o svemu, da pronađeš onog starog sebe. Da budeš onakav kakvog te ja poznajem, to tu, to nisi ti. To što se desilo, tu treba da se završi i ostane tu. Pa kad izađeš odatle da počneš da gradiš novi život. Malo po malo. A znaš da sam ja tu i kada ti je dobro da se sa sa tobom radujem i kada ti je loše, da ti pomognem da sve prebrodiš. Šta se desi u Vegasu, ostaje u Vegasu - poručio je Nenadu brat.

