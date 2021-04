ALEKS I JANJUŠ PRED SVIMA DEFINISALI ODNOS! Bivši košarkaš priznao svoje emocije: Nisam hteo da je ISKORISTIM! POGREŠILI SMO OBOJE

Aleksandra Nikolić je delila budžete, a prvi veliki je bio za Marka Janjuševića Janjuša. Oni su za crnim stolom definisali svoj odnos.

- Veliki budžet za Janjuša, on i ja smo se družili i super smo. Ti znaš kako se treba ponašati sa mnom, nismo trebali da uđemo u vezu, mi treba da se družimo i moram da kažem da bismo trebali da nastavimo da se družimo - rekla je Aleks.

- Slažem se, mi treba da se družimo. Sa druge strane svadba je bila naša želja da pravimo šou. Želeli smo da bude zanimljivo, sve je bilo tako i svadba i momačko i medeni mesec. Imalo je svega i priče i zezanja. Ja moram da objasnim naš dalji odnos, ja problem nemam ni sa kim. Aleksandra i ja ćemo se družiti i dalje i do kraja. Pokajali smo se zbog nekog odnosa, a ne znam da li će ona moći da izdrži to što je zaljubljena da se družimo normalno, ako ona to ne može, bolje da ne budemo ništa. Mi smo sinoć pričali o tome. Ja nisam hteo da je iskoristim niti bih to uradio - pričao je Janjuš.

- Ti meni prijaš, ja tebe pre svega volim kao čoveka i družićemo se - rekla je Aleks.

- Pogresili smo oboje, ali sredili smo to, sa druge strane ja moram da kažem da ćemo se mi družiti i voleti i dalje - pričao je Janjuš.

- Pravda se Maji sada - dodala je Miljana.

- Ja bih Maji je*ao sve spisku da se ponaša tako sa mnom. Ja sam je osudio a ona je to uradila opet, a ja ću vas obe naučiti pameti - rekao je Mića o Aleks i Maji.

