JOŠ JEDNA TUČA MAJE I ALEKSANDRE! Janjuš odmah krenuo da se obračuna s bivšom ljubavnicom, ČORBA se nije uplašio košarkaša HAOS

Nakon haosa Marka Janjuševića Janjuša i Milana Jankovića Čorbe u emisiji "Pretres nedelje", Maja Marinković je gađala Aleksandru Nikolić salatom.

Janjuš se zaleteo na Maju da je polije vodom, a obezbeđenje ih je razdvojilo i Janjuša se vratio na sukob sa Čorbom. Obezbeđenje je pretrčalo preko crnog stola kako bi zaustavilo Janjuša.

- Samo se zezajte sa mnom, nemate pojma o nekim stvari, izlomiću te. Kad te pogodim... Imao si sad sreće. Maltretiraću te svaki dan - rekao je Janjuš.

- Važi, važi...- govorio je Čorba.

- A ti k*rvetino sedi - govorio je Janjuš Maji.

- Ti si me ljubio posle čerečenja, rasčerečio te je dečko - dobacivala je Maja.

- A ti mi samo govori da sam p*čka, videćeš gde ćeš da završiš - dobacivao je Janjušević Čorbi.

- Važi, važi - dodao je reper.

Ja sam ovoj k*rvetini to uradila jer me je lagala... Nabacivala mu se, a lagala me je u oči! Zaslužila je ovo i dobiće ovo! - poručila je Maja.

