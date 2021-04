NATAŠA RADAN POPUCALA PO SVIM ŠAVOVIMA, ODREKLA SE SVIH PRIJATELJICA: Svi su me izdali, kanalili, nemojte da mi se OBRAĆATE VIŠE!

Nataša Radan bila je besna zbog svega što se izdešavalo, pa se u emisiji uživo odrekla svojih prijateljica.

- P*čka vam svima materina, nemoj da mi je prišao bilo ko, da mi se obratio. Ni sa kim neću da se družim. Eto, svi su me izdali! - poručila je Nataša.

- Ja sam rekla da se ograđujem od mahalskih priča unutra, a ne od međuljudskih odnosa... I onda sam rekla da bih i ja mogla da kažem da Nataša i Ermina mene nisu branile... Od 100%, ja sam skakala 90%, a vi ste možda skakale 20% - poručila je Rialda.

- Ja sam Natašu koju najviše poznajem kanalila, a za tebe i Kenana najviše skakala - zamerila je Ermina.

- Mene su ovde svi kanalili, evo, nisam došla da me bilo ko razume, da me bilo ko veliča, neka me vređaju svi, najlakše je po meni... Sama sam došla, sama ću i izaći. Od sada samo gledam sebe - poručila je Radanova.

