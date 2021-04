PRAVDAO SI MI SE ZA DEVOJKU SA MAGISTRALE ZA 2.000 DINARA! MAJA I JANJUŠ OČI U OČI: Zapenila na bivšeg, a on ne može da se IZVUČE!

Tema "porodičnog sastanka" u rijalitiju je odnos Maje Marinković, Aleksandre Nikolić i Marka Janjuševića Janjuša.

Maja je ustala i suprostavila se Janjušu, a onda su pale i ozbiljne provokacije.

"Svi pričate o svadbi, niko ne spominje problem koji je bio deset dana pre svadbe, zbog čega je nastalo sve to. Ja sam kriv što sam ušao u taj odnos, sam sam birao tako, ali isto tako ne mogu da kažem da neke stvari mogu da se rade. Stvari koje su se dešavale, to je katastrofalno. Prva tema su Aleks i ova devojka, koja od prvog dana od kada sam prešao preko nekih stvari, u tom trenutku nije bila dobra prema Aleks. Ona nije znala da ceni ništa, od prvog dana je krenula sa provokacija", rekao je Janjuš.

foto: Printscreen

"Traži jedino razlog da opravda svoje stvari koje je radio, to je klasično pravdanje stvari dok si bio sa mnom", odbrusila je Maja.

"Jednu stvar ti neću oprostiti koju si mi rekla, ne postoji stvar koja će nas ponovo spojiti! Sada vodiš šest jedan, ja pristajem da sam izgubio", dodao je Janjuš.

"Naravno, ja ti nisam kriva što ti je Čorba rak rana, posle k*rvaluka sa devojkom u hotelu, naravno da neće biti ništa! Ja ne igram utakmicu sa tobom! Ja sam ti pokazala ko je broj jedan i da mogu uvek da te vratim! Ja tebe volim, ali ne kao pre! Pravdao si mi se za k*rvu sa magistrale za 2.000 dinara, koja mi se petljala u vezu", uzvratila je Marinkovićeva.

foto: Printscreen

"I ti si se njoj petljala u vezu! Ti ne voliš ni samu sebe! Moj i Aleks odnos će biti normalan, provodiću vreme kao što sam provodio i sa ostalima! Kao što je bio prva tri meseca! Što se tiče Čorbe, ja se njemu neću obratiti do kraja rijalitija, ja bih voleo da se ni on meni ne obrati, nikakav kontakt, kao i onda što sam rekao! Ja ne želim da se diskvalifikujem odavde, meni nikad niko nije rekao u lice 'p*čko', ja to nisam doživeo u životu, ja te stvari drugačije rešavam napolju", poručio je Janjuš.

"To je tvoja karakterna osobina, ti si njemu prvi psovao porodicu, to je istina! I sad kao slobodna devojka, mogu da radim šta hoću, ti radi šta hoćeš, nemoj da me provociraš, ja neću tebe, da ne bude zašto sam radila ovo ili ono", zaurlala je Maja.

"Naravno, ona može da radi šta hoće, ja neću da pređem preko nekih stvari", rekao je Janjuš.

Kurir.rs/K.Đ.