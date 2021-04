NAPRAVIO PRESEDAN! JANJUŠ DONEO ODLUKU DA ALEKSANDRI PRIZNA SVE: Kada sam ušao ovde, rekli su mi naši prijatelji da te zaštitim!

Aleksandra Nikolić je počela da češka Marka Janjuševića Janjuša, a on je doneo odluku da joj prizna sve.

Navikla sam na tebe - rekla je Aleks.

Hoćeš iskreno da ti kažem nešto? Hajde napolju da ti kažem - poručio je on.

-- Sedi, sve što ti sada budem rekao, to je tako. Slušaj sada, neću da se zaj*bavam, biću ozbilja i iskren. Kad sam ušao u "Zadrugu", počeću ispočetka, kunem ti se u majku Desanku, pričaću istinu. Kada sam ušao ovde, rekli su mi naši prijatelji da te zaštitim, jer si bila u k*rcu. Ja to nisam uradio, zbog nje (Maje). Znao sam da će ući... Ispoštovao sam sve to, nisam hteo. Nisam sa tobom imao dva puta razgovor. Na sve to, ulazi devojka i govori kako ne znam ni ja šta i kako... Od situacije do situacije, kada ona tebe udara ono, sećaš se, tada sam shvatio šta su mi rekli ljudi, to me je zabolelo. Kada sa krenuo da se družim sa tobom, to je bilo pravo druženje. To što smo se poljubili, ja sam se sprdao, nije bio inat. Sprdao sam se sa tobom. Slušaj dalje, i na svadbi sam se sprdao i u hotelu... Na sve to, ja pređem preko toga... Odem na drugu stranu... Draže mi je da ćutim sa tobom, nego sve ovo, ja se u ovaj odnos neću nikad više vraćati... Nikad se neću vraćati... Najžalije mi je što nismo nastavili onakav odnos kakav smo imali. Najviše bih voleo da mogu da nastavim odnos kao ono... - pričao je Janjuš.

