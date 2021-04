ŽENA DA ME UBIJE, TO JE GADNO: OVAKO je Kristijan govorio o JAVNOJ PRELJUBI pre nego što ju je POČINIO! Novi SKANDAL trese ZADRUGU

Kristijan Golubović sinoć se tokom žurke poljubio sa zadrugarkom Kristinom Spalević, sa kojom je proveo noć u rehabilitaciji rijalitija, dok mnogi iščekuju reakciju njegove supruge Ivane Golubović.

Svoju suprugu Ivanu, sa kojom je dugi niz godina u braku, prevario je javno, pred milionima. Snimak koji se pojavio na društvenim mrežama, na kome se jasno vidi da se ljubi sa atraktivnom zadrugarkom, iznenadio je mnoge, s obzirom na to da je Golubović tokom rijalitija mnogo puta isticao koliko voli svoju ženu.

Kristijan je jednom prilikom otkrio kako bi njegova supruga reagovala da sazna da je blizak sa drugom ženom.

- Da bi radije delio ćeliju na mesec dana sa Kulićkama ili Stanijom? - glasilo je pitanje koje je Golubović pre nekoliko meseci dobio u emisiji "Amidži šou", pa je tad rekao koja bi bila Ivanina reakcija.

- Da li su mi obe opcije gadne? Ne, nisu gadne, gadno je što bi me Ivana ubila zbog druge opcije, žena da me ubije... (smeh) A sa Kulićkama ne bih preživeo sigurno. Ili bi ih ubio, ili bi me ubile... Ili bih umro od njih. Ajde da izaberemo Kuliće, bilo bi zanimljivije - kazao je tom prilikom.

Ivana je, podsetimo, nedavno dobila ponudu da uđe u "Zadrugu".

- Ivana je žena koja je van svih estradnih, rijaliti dešavanja i nikada nije volela da se zna njen identitet. Ona podržava Kikija u svemu, ali sve dok ona nije predmet štampe i pisanja. Ovoga puta nešto se kod nje desilo i ona je čak pristala da pregovara o ulasku u najgledaniji rijaliti na Balkanu. Produkcija zna da bi to izazvalo haos, ali bukvalno haos. Ponudili su joj pozamašnu cifru da bude unutra neko vreme, ne do kraja, a u pitanju je suma od koje vam se vrti u glavi, pa je i sama Ivana bila saterana u ćošak ovom ponudom. Videla je kako je bilo kada je trajala korona i kako je teško vreme bilo tada. Kada se spoje njen i Kikijev honorar, mogu da srede celu kuću, koju su nedavno počeli da renoviraju na Senjaku. Ćerka je već porasla, ima ko da se brine o njoj za tih mesec dana - izneo je nedavno izvor blizak porodici Golubović za "Srpski Telegraf".

Kristijan je prošlog meseca pričao o problemima koje je imao sa suprugom.

- Sa Ivanom nisam bio dobro, džangrizala mi je za ono sve i za MIljanu, Draganu, Aleksandru... Vređala me je, pretila mi je, ponižavala me. Ja sam navikao od najvoljenijih da budem kritikovan - kazao je on tada u rijalitiju.

