MAJA PRIZNALA DA JE IMALA DOGOVOR SA JANJUŠEM: Sve sa Aleks je TAKTIKA ZA PREGLEDE, bivši ljubavnici se VOLE I DALJE?! (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš odgovorio je na pitanje publike i tako svoje emocije prema Aleksandri Nikolić doveo u sumnju:

- Priznao si danas Aleks da si se za poljubac i za svadbu i za hotel sve sprdao sa njom, i da imaš zadatak od kriminalaca da je čuvaš, zašto si to uradio kada si znao da će Maja da poludi?

- Ja sam to radio zbog svadbe i zbog svega. Ja sam nju čuvao zbog sestre. Ja sam se šalio zbog svega da bi pravio šou. Ja nju štitim zbog pojedinaca i njene sestre. Ja sam njoj pokušavao da objasnim to sve, ali nije shvatila na vreme - rekao je Janjuš.

- Je l ona znala za to ? - upitala je Sandra.

- Jesam, danas mi je rekao - dodala je Aleks.

- Meni je Janjuš rekao da se sprda sa svim, i ja sam čak i rekao Aleksandri to. Ona ne sme da se bori za tu ljubav jer je on uplakan priznao da voli Maju sedam dana pre toga. On je sam rekao da je pokušao da se sprda sa Majom, ali su ga emocije povukle. I MIća i ja smo joj govorili da se skloni pogotovo jer je on kroz suze njoj pričao da je voli. Janjuš je oprostio nešto što niko nije mogao da oprosti. Ne možeš da se boriš za njega jer se Maja i Janjuš vole. On nije mogao da se zaljubi u Aleksandru, a posle da kuka za Majom u izolaciji - pričao je Đedović.

- Svi ste se veselili toj svadbi a sada kao napadate - rekao je Mića.

- Ja se slažem sa Đedovićem, sve sam rekla na tu temu. Meni je Car rekao da je Janjuš rekao da ću ja da napravim skandal na svadbi da će biti pola milijarde pregleda - rekla je Maja.

- Ja sam rekao da će biti pregleda zbog svadbe -rekao je Janjuš, a Rialda ga je podržala.

- Jeste on rekao da će ona napraviti haos,i da će biti pregleda i zbog svadbe i zbog haosa - rekao je Car.

- Nijedan dogovor nije ispoštovan i ja sam to govorio milion puta - pričao je Janjuš.

- Pa onda ga poštuj - rekla je Maja.

- Ti si trebala da ga poštuješ - dodao je Janjuš.

