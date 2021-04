PRVO STANIJA, A SAD KRISTINA! KO JE DEVOJKA SA KOJOM JE GOLUBOVIĆ PREVARIO ŽENU? Mlađa je od njega 28 godina, a evo čime se BAVI!

Kristijan Golubović prevario je suprugu Ivanu sa cimerkom Kristinom Spalević pred kamerama rijalitija "Zadruga",

Naime, oni su se na žurki poljubili, a snimak je ubrzo ugledao svetlost dana i na njemu se jasno vidi šta se desilo između njih.

Tokom dana Kristijan se nije odvajao od Kristine Spalević, te njihov odnos ne prestaje da intrigira javnost.

Ono što je zanimljivo jeste to da je Kristina odmah po ulasku u rijaliti privukla veliku pažnju Golubovću, jer joj, među prvima, koji joj je prišao i pomogao.

Inače, Kristina je po zanimanju pevačica, koja trenutno živi u Novom Sadu, dok je rodom iz Šapca. Ova atraktivna crna ima 23 godine, a Golubovć 51. Pre nego što se zbližila sa Golubovićem, Kristina se ljubila sa Filipom Carem.

Podsetimo, Golubović je sličan odnos imao i sa starletom Stanijom Dobrojević na "Farmi", a on je često iznosio detalje u kome je navodio šta se između njih desilo.

- Stanija me je napadala posle Farme jer nisam hteo da se oženim njome. Kako, bre, da se oženim nekom koja je bila sa 50 muškaraca?! Za samo tri rijalitija je promenila šestoricu. A onda je videla moju k**u i odlepila za njom. Pušila mi je na Farmi i za to mi je platila posle rijalitija. To je bilo prvi put u istoriji k***arluka da je k***a platila j***ča. Ispale su joj beonjače od s**sa. Ma, neću da pričam o tome, postao sam senilan. Zezali smo se, oslobodili, ali nisam imao ozbiljnu nameru sa njom. Rekao sam joj: Možemo mi da se prevrćemo, ali kada se ovo završi, svi idemo kući - pričao je on svojevremeno.

Kurir.rs/I.B.

