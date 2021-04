U KREVETU BUDI NAJGORA, ALI VAN NE MOŽEŠ DA DOZVOLIŠ NEKE STVARI: Kristijan očitao lekciju devojci, a onda je OBASIPAO POLJUPCIMA!

Kristijan Golubović prevario je suprugu Ivanu sa cimerkom Kristinom Spalević. On svakodnevno provodi vreme sa njom, a sada su uživali u pabu.

Pokrenule su razne teme bile pokrenute, između ostalog i o muško-ženskim odnosima.

- Ti budi u krevetu najgora, ali van kreveta, ne možeš da dozvoliš neke stvari. Šta hoćeš da predstaviš? Shvatam ja i želju i energiju, ali moraš da imaš neku kontrolu - pričao je Kristijan.

- Jesi se naljutila na mene? Ljutko, mora malo - rekao je Kristijan.

- Ne, otišla sam veš da odnesem - rekla je Kristina.

foto: Printscreen

- Još bolje, okreneš odmah na pozitivu, a provalio sam. Ja te smaram, a umazala mantil, pa je nerviram - smejao se Kristijan.

- Za neke stvari imam naviku iz kuće. Gde god se okrenem ja se isprljam - dodala je Spalevićeva.

- Ja sve to vidim i sve mi smeta. Moraš da me prihvatiš takvog, znam da sam opterećenje. To je isto perfekcionizam - rekao je Kristijan.

- Pa devica, a ja dupla devica - rekla je Kristina.

Kurir.rs/M.M.

