FRAN POBESNEO ZBOG TARINE IZDAJE, SOČNO JOJ ODBRUSIO! A onda se obrušio na Paulu: Bolje da režim, nego da ujedam! (VIDEO)

Fran Pujas pobesneo za crnim stolom zbog Tarine izdaje, pa joj sočno odbrusio pred svima.

- Kako komentarišeš to što je Car rekao da ti ne voliš Minu, inače mu nije jasno kako mu se Mina stalno obraća, a Pauli si zabranio da se druže, dok ste bili zajedno

- Nisam Pauli zabranio, niti imam potrebu to da komentarišem, Mina mu se samo jednom obratila. Ja sam samo nešto zamerio što se ispostavilo da je tako bilo, jesam joj zamerao, ali nisam rekao da se ne može družiti sa njim - rekao je Fran.

- Nije mi branio nikada, ali mi je zamerao i Filipa i Vladimira, možda je nekim delom bio u pravu, a to za Filipa, nisi bio u pravu za neke stvari, Filip je moj prijatelj i samo prijatelj, a ovo što komentarišeš sebi u bradu za štekove... Zamolila bih te da me se maneš tih komentara, znaš šta si rekao - dodala je Paula.

- Uzeo je nisam u usta! Mićo, da li sam joj reč rekao? Reč nisam rekao! Tara ovo što radiš jadna si i nema ti pomoći! - tvrdio je Fran.

- Jadna sam i nema ti pomoći? - bila je šokirana Tara.

- Fran nije hteo da je komentariše, stvarno kada se spomene Paula, on izbegava da bilo šta komentariše, ticalo se to njega ili veze ili same Paule posle njihovog prekida. Da se osvrnem na pitanje, neko kao iz trećeg ugla, a i najviše provodimo vremena sa njima, njihov odnos je potpuno drugačiji. Moje mišljenje je da je Fran sigurniji u Minu i njihov odnos je takav da rade stvari zajedno, da spavaju u istom krevetu - prokomentarisala je Rialda.

- Ja ne želim, ima i jednog i drugog ovde, ali prvobitno ne želim, ali vidim šta se počelo dešavanja, Tara ustani i komentariše, nego što izvodiš jadne spletke! Ja sam prokomentarisao onu večer i meni je Tara pretila, ja ne komentarišem njene teme - odbrusio je Pujas.

- Komentari Tare Simov, da bi mu se osvetila verovatno - ubacio se Lepi Mića i isprovocirao sve.

- Ne sećam se da sam rekao da Fran ne voli Minu, ali meni smetaju takve reakcije, ti kad dobiješ pitanje, ja se ne smejem, razlika je to što sam ja video da je tebi Paula napravila provokaciju, pa sam joj skrenuo pažnju, kao i juče što sam joj rekao da je ne potrebno da ga peckaš, jer to posle i mene može da ugrozi. Tvoja devojka mojoj bivšoj devojci brani da priča sa mnom, ja tebe nikada ne provociram, čak i tvojoj bivšoj devojci otišao i rekao to - pravdao se Car.

- To prolaženje i kao ona me trgne rukom, prođe tako... - tvrdio je Pujas.

- Ja ništa ne radim bez povoda, ako sam te zakačila, to je slučajno, a bolje je da režim, nego da grizem! Evo, to ti ja sada kažem! A ja ću lajati na tebe i vani - odbrusila je Paula.

- Bude li Paula provocirala dalje, ja neću imati kontakt sa njom - poručio je Car.

