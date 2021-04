IGRA IGRU KAO I STANIJA! Sestra i kuma Kristijana Golubovića prokomentarisale njegove POLJUPCE sa zadrugarkom: ON VOLI SVOJU IVANU

TVRDE DA TO NIJE NIŠTA

Rođena sestra Kristijana Golubovića, kao i njegova kuma Olivera uključile su se u emsiju uživo i komentarisale njegove poljupce sa Kristinom Spalević:

- Imam da kažem po pitanju moga bate i Kristine, on se izjasnio, ja u njega verujem, tako da što se njih dvoje tiče, nema tu ništa, on voli svoju suprugu Ivanu i dete, taj klip ne znači ništa - prokomentarisala je sestra.

- On je popio malo, legao, zaspao, ništa se nije radilo, kao što su pojedini zadrugari, imamo jasnu sliku, a o mom Kikiju nema slika što bi mogla da ga blati! Htela bih da kažem da on nema prijatelja, to su kvazi prijatelji koji žele da se reklamiraju preko njega - rekla je Kristijanova sestra u "Pitam za druga".

- Čorba nije pravi prijatelj, igra igru kao i Stanija. Kada je frka nema ga nigde. Mišel je dobar momak, dobar dečko, dobar pevač, on je na svoju ruku malo, navikao je u Holandiji da živi, ima neki svoj stil života, ali smatram da ga voli. Dragana Gaga takođe, dobra devojka, mnogo je volim! - rekla je Kristina.

- Obojica ste bili tamo, znate kako je, ja tvrdim da moj kum neće pogrešiti, a to malo češkanje, to je samo potreba za nečiji zagrljaj, čula sam i kako ste nazvali gospođicu (Kristinu). Neko mi je javio, nisam to videla, pogledaću, ali čisto sumnjam, znam koliko Kristijan poštuje svoju porodicu, ovo je samo zezanje i rijaliti. Ima tamo mnogo jačih tema. Kažem ja odgovorno da moj kum neće zgrešiti - rekla je Olivera u emisiji "Pitam za druga".

