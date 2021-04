NAKON ŠTO JE VIDELA SCENE ALEKS I JANJUŠA IZ KREVETA, MAJA PODIVLJALA: Klošar smrdljivi, a ona ga MOLI za ZAGRLJAJ i onu STVAR!

Rijaliti učesnici imali su priliku da vide klip na kom su Aleksandra Nikolić i Marko Janjušević Janjuš proveli noć u hotelskoj sobi, i to je posebno isprovociralo Maju Marinković:

- Klošar smrdljivi. A ona k*rvetina... Ovo je katastrofa, nema šta on nju tako da grli... Verujem da se još svašta izdešavalo. Ovo je samo delić. Kada bih videla celokupno dešavanje, verovatno ništa ne bi ostalo od njih... Ja najbolje znam šta je bilo između njih, znam kako on funkcioniše. Znam kako radi stvari na kvarno, a ona k*rva ko k*rva. Ovde moli za zagrljaj! Tako je molila i Čorbu da bude sa njim, ali on neće da pada sa konja na magarca - pričala je Maja.

- Mene je sramota tuđe sramote, blam - rekla je Ana za Aleks.

- Sada sam čula jednu stvar, vapaj za penisom. Ali nije samo ona kriva. Što nije Čorba sa njom otišao? Mene je sramota sa kakvim akterima ja ustajem... Ona moli za onu stvar, to je bolesno - govorila je Marinkovićeva.

- Bez obzira što Aleks i ja nismo u dobrim odnosima, ako joj ne mogu pomoći, neću joj ni odmoći... Ali ovo je užas. Ponižava se i moli ga za zagrljaj... Ne znam što to radi... - istakla je Paula Hublin.

- Nego šta nego se nešto desilo, on te stvari radi na kvarno! Kao što sa mnom radi! Pustite vi meni te fore, ja sve znam! Ja znam zašto sam pravila onu scenu. Ona je kriva što moli, a on što to dozvoljava! Dajte mi svadbu, da vidite šta će da bude! Da ja pokažem šta je šou - besnela je Maja.

- Napravili su nam kurcluš od mozga. Ova moli za s*ks, pa priča da neće da se druži. Nisam očekivao od nje da će da moli za zagrljaj. Janjuš je namazan, tačko ne znao da će se ovo puštati, nije čak ni hteo da se pokrije, da ne bi neko mislio da se nešto dešava! Verujem da joj je Janjuš pričao svašta pod jorganom, pa je pomislila da će je zagrlili ili nešto. Kakvo je ovo drugarski zagrljaj preko boka? Maja zna šta je radila prošle godine, šta je on pričao, kako su to radili, pa zato sumnja - govorio je Stefan Karić.

- Pre svega ja sam neko ko je bio dobar sa Aleksandrom, Aleksandra u ovoj situaciji ispada težak folirant. Znala je da će sve ovo da se pusti... Ispao b*ljson, a Janjuš u tom trenutku poluzauzet... - pričala je Tara.

- Jao, vi ste svi moralne gromade, ti ne vidiš šta si ti uradila - odbrusila je Aleks.

- Ja sam sa čovekom koga volim i meni je lepo, i? Janjušu svaka čast, treba izdržati da polunaga devojka šeta pored tebe, a ne uradiš ništa - uzvratila je Simova.

Kurir.rs/S.M.

