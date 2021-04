POTPUNI KOLAPS ZA CRNIM STOLOM! MAJA MARINKOVIĆ DIVLJA ZBOG JANJUŠA: On je za mene MRTAV ČOVEK! Nikolićevu pojeo blam (VIDEO)

Rijaliti učesnici imali su priliku da vide situaciju iz hotela kada su Aleksandra Nikolić i Marko Janjušević Janjuš otišli na medeni mesec.

Maja Marinković je bila uznemirena kada je videla snimak.

"Ovako je otprilike trebalo to da izgleda o detaljima o kojima smo sinoć pričali. Maja je u svemu tome videla nešto sporno, a rekla mi je da joj je u priči sa Kristijanom, on joj je rekao nešto, ona je zbog toga prekinula komunikaciju sa njim, Aleksandra je valjda prebacila nešto preko kamere, da se tu nešto dogodilo", govorio je Đedović.

foto: Printscreen

"Ona je htela da iscima Maju! Ona je počela da plače, da se trese, a ova prebaci da se šalila, nema više šale! Jesam li ti rekao da mi se zaklela da ništa nije bilo?", dobacio je Kristijan.

"Kristijan se smeškao, pitao je sinoć, ali kroz osmeh, ali neka bude tako, da je bilo šta bilo, to bi se pustilo, jer bi to bilo najzanimljivije, nikakav bade mantil preko kamere. On se sam tuširao, ja sam se sama tuširala. Ja sam to rekla iz zezanja sinoć, ali to bi prvo pustili", pravdala se Aleksandra.

"Da li se vi zaj*bavate ljudi?! Jeste li vi realni?", upitao je Janjuš.

"Nemoj da me ubeđuješ u suprotno, kada je znam pravu stranu priče! Ne zanima me, ja sam se zaklela i kraj! Ja nisam rekla nijednog trenutka da neko laže, ja sam rekla da je moja stvar šta ću ja da mislim, ja sam se zaklela i kraju priče. Ja nijednog trenutka nisam dovela nečiju reč u pitanje, ja sam rekla da ti nikad Milane ne lažeš, ali to je moja stvar kako ću da reagujem, on je za mene mrtav čovek od juče i kraj priče", bila je sigurna Maja.

"Nije Aleksandra sama pokrenula tu priču, ja sam krenuo, kada se ovde pričalo, sačekaj da ti objasnim, kada sam pitao Milana da li su kamere imale u WC, oni su rekli da smo imali seks, ja sam rekao da nas nisu snimale kamere i da smo imali seks, namerno. Za vas je jedan jedan, ali je deset jedan!", povikao je Janjuš.

foto: Printscreen

"Ona je tražila samo potvrdu, jer joj je toliko bilo bitno da li su imali seks ili nisu. Ona je nešto načula, a sada je... Ja joj kažem da li je dobila overu, ona kaže da jeste, a da joj je ona rak rana, zato je shvatila to ozbiljno da si je overio u hotelu, da ne ispadne glupača", dodao je Kristijan.

"Ona se j*be sa jednim likom u utorak, a u sredu kaže da su to kondomi od drugog stanara. Ona hoće da svali ljagu na nju, jer hoće da se opere od svega. To je toliko nezahvalno, za sve ovo do sada, da je toliko neko nezahvalan! Bezobrazno, ja sam video pre tri dana koliko je sati, ona mene provocira da će da se j*be sa svima!", urlao je Janjuš.

foto: Printscreen

"Ne postoji nikakav dokaz! Maja je rekla da ona zna Janjuša od prošle godine, da on to prstima, kao što je radio sa njom, pa misli da je to radio sa mnom", zarulala je Nikolićeva.

"Aleksandra je to rekla juče, ona je poverljiva, jer je rekla. Kristijan i ja smo ovde sedeli, čovek je rekao ono što je i rekao i kada je ustao ovde", progovorila je Maja.

Kurir.rs/K.Đ.