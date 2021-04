ALEKSANDRA I JANJUŠ NA KORAK DO POMIRENJA! Priznali šta osećaju, a ona otkrila da bi se SVETILA Maji: Pali i SOČNI POLJUPCI! VIDEO

Aleksandra Nikolić samo je dočekala da doleti do Marka Janjuševića Janjuša i počela da se prenemaže kako bi pridobila njegovu pažnju, a onda su popričali o njihovom odnosu.

- Upaljač, je l' imaš? Hoćeš li da mi daš upaljač? Hoćeš li da pušiš sa mnom? - upitala je Aleks.

- Eto šta ti radiš! - rekao je Janjuš.

- Ne radim ništa! Jesi li bio ozbiljan kad si mi rekao? - pravila se Aleks.

- Ja više ne znam ni šta se sprdam, ni šta. Kako da ne pričam sa tobom? Ja ne znam šta da radim! Šta sam danas loše uradio? Danas sam emisiju posvetio osobi zbog koje sam izgubio brak, osobi koja nema mozak! - rekao je Marko.

- Drugi ljudi me iznerviraju. Ti znaš zašto sam se naljutila! - nastavila je zadrugarka.

- Zato što ti mene voliš? - upitao je Janjuš

- Ne znaš na šta mislim! Ne mogu sad da ti kažem! Mene on ne zanima, ti meni kad podvikneš, stanem, pa se smirim - odgovorila je Aleksandra.

- Ti ne možeš ništa bez mene - prokomentarisao je Marko.

- Da, ne mogu ništa bez tebe - potvrdila je Aleksandra.

- Da je ova bila normalna, kako bi ti tad reagovala? Je l' bi ti bilo teško? Ti i pojedini ste je pobedili u odnosu sa mnom - upitao je Marko.

- Ne bih ti se mešala u odnos, možda ponekad da isprovociram, naravno da bi mi bilo teško! - odgovorila je Aleksandra.

foto: Printscreen/Zadruga

- E, ne ide naš odnos, završili smo! Sve one greške koje je napravila, opet je napravila iste greške, ne postoji za mene, šta je sa tobom?! Kakva bi bila da smo u vezi da smo napolju? - govorio je Janjušević.

- Ispravna, ja kada imam dečka mene samo on zanima, ako treba ugasim Instagram, promenim broj telefona, dok smo zajedno, ali ako to mom dečku smeta, dam šifru od telefona, ali to je moja greška, ja se dam cela - rekla je Nikolićeva.

- Mi smo drugovi, jesmo li se dogovorili? - upitao je Janjušević.

- Da, ali posebni drugovi! - ubacila se NIkolićeva.

Kurir.rs/MM.

BONUS VIDEO:

00:12 ANA NIKOLIĆ POKAZALA GOLE GRUDI: Pevačica se skinula, a poprsje pokrila samo kosom!