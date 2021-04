ČELIČNA LEDI VRATILA SE U RIJALITI: Slađana se pojavila na vratima, a učesnici SKOČILI OD SREĆE! (FOTO)

Dragana Mitrović slavi rođendan, a nije očekivala da će u rijalitiju ugledati staru učesnicu koja joj je priredila iznenađenje.

Na vratima vile se pojavila Izabela Alijoski i njena majka, Slađana, a Draganinoj sreći nije bilo kraja. Parovi su vrištali od sreće kada su je ugledali.

foto: Printscreen/Happy

Slađani je Pegi poljubio ruku, a onda je ona otkrila ko joj se dopada od učesnika.

"Volim ekipu sa kojom sam se družila i prošle godine. Međutim, moram da kažem da je Pegi pravi gospodin. Imala sam prilike da ga upoznam prošle godine na jednom rođendanu. Kada mi je rekao čime se bavi, ja sam ispala primitivka pomalo. Nisam razumela najbolje kakav je on lik. Mislim da je vrlo zanimljiv čovek i njegove priče su fantastične. Kada Pegi komentariše svaka mu je na mestu. Sve je umereno i lepo upakovano. To volim i to mi se baš dopada", rekla je Slađana.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:45 NE ULAZIM U RIJALITI! Vuk Mob pobesneo pa se obratio FANOVIMA Paule i Frana: Zabole me za vaše SEKTAŠKE priče!