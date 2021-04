SVE JE DOGOVOR IZMEĐU IVANE I NENADA ALEKSIĆA ŠA! RIJALITI NAM JE UNIŠTIO PORODICU: Majka Simove kaže da ne može više da se BORI!

Glavni akteri u četvrtoj sezoni rijalitija svakako su Nenad Aleksić Ša i Tara Simov. Nenadov prijatelj, Stefan Šebez, koji je takođe bio učesnik popularnog imanja, kaže da ne može da prepozna druga.

- Njegova bežanja postaju smešna i pravi cirkus. Pitanje je koliko će on izdržati do kraja. Stalno beži i stalno se vraća. Šta je on učinio od sebe? Tako jednu divnu ženu je ostavio zbog Tare. Bila mu je dosadna mirna luka koju je imao sa Ivanom i odmah je hteo nešto vatreno. Ne mogu da verujem da je to isti onaj čovek sa kojim sam se družio - poručuje Šebez koji se pre nekoliko dana čuo sa Ivanom Aleksić.

- Razočarana je, besna i nervozna. Ne može da poveruje u to da ju je Ša izdao i zabio nož u leđa. Pitanje je da li će moći sa tim da se pomiri. Sa druge strane, siguran sam da i Nenad nije siguran kako će se ponašati nakon rijalitija. Tek tada će biti svestan svojih postupaka.

Tarina majka Miroslava smatra da je sve dogovor između Nenada i supruge.

- Rijaliti se odrazio na našu čitavu porodicu. Okreću se priče, medijski napisi, nemamo snage da se borimo. Njegovo bežanje iz rijalitija je postalo smešno, jer se svaki put vrati. Kako je to moguće? Nekog toliko puta vraćaju kao njega. Smatram da je sve dogovor između Nenada i njegove supruge Ivane - poručuje kratko Simova koja je odlučila da se više u javnosti ne oglašava.

