KRISTIJAN OSTAO VERAN PRIJATELJU! Ustao za crnim stolom i obratio se Čorbi: Mnogo PODSEĆA na mene! Otkrio šta mu NAJVIŠE ZAMERA!

Kristijan Golubović je ustao za crnim stolom i otkrio šta najviše zamera Milanu Jankoviću Čorbi.

- Kada pomislimo da Maja ne može više da izmisli neku novu glupost, ona nas iznenadi sve. Sada je najnoviji nadimak dobila Maja mimoza ili Maja Salatarić. Tako da moraš da biraš sredstvo čime ćeš sledeći put da gađaš. To je ta inteligencija koja je pogrešno usmerena. Uvek bira pogrešan način da se sveti dečku. Njoj želim svu sreću da što pre shvati da život nije jedna žena, u stvari, jedan muškarac. Bar jednom da probaš da imaš jednu normalnu vezu. Nema šanse da ovog dečaka pošaljem u izolaciju, jer sam njega najviše zavoleo. Blizak mi je postupcima koje sam je pravio u mladosti, ali to je taj duh, ona uvek da će i da postaje. Nadam seretera taj moj talena, da bude interesantan. Udaljio se u poslednje vreme, posvetio se više sebi, ovoj devojčici tu, smanjio tu galamu, a i dalje blica ka njoj (Maji). Ne bih voleo da ima problema te vrste, pružiću mu uvek podršku, i rame za plakanje, do kraja života može da me ima za prijatelja. Mnogo me podseća na mene u nekim momentima, iako sam ga kritikovao da je kuvar tuturutu, jer mi uvek zasoli hranu kad je zaljubljen. Dobar drug, namćor kad se naljuti, afektivan, namazan,... Pogrešio je kad se u jednoj situaciji, nije shvatio ozbiljnost, pa nije reagovao na vreme. Tad sam mu zamerio, on nije shvatio. Nemam drugih zamerki, želim mu svu sreću. Maja ovaj put noga u du*e, a Čorba, dok ja sam ovde, nikad neće biti izabran - govorio je Kristijan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kad sam došla ovde, Maja i ja smo imale neki konflikt, ali mi je postala veoma draga. Nemam problema sa njom, ide iz krajnosti u krajnost, čas je dete, a čas psiho, ludilo. Što se tiče Čorbe, on mi je prvi izašao u susret, kad se desio kiks sa Filipom, razočarao me je. Meni je bilo loše, a nisam očeklivala da me nagazi. Nikad nisam bila njegov fan, znala sam jednu pesmu. Ostaviću tebe, razmišljala sam, ali ne mogu da zaboravim to gostoprimstvo - rekla je Kristina.

Kurir.rs/M.M.

