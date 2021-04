OKRENULA NAM JE LEĐA, NE KOMUNICIRA NI SA SESTRAMA, SAMO JURI PARE! Oglasio se otac Sanje Stanković, otkrio sve o odnosu sa ĆERKOM

Sanja Stanković poznata je javnosti kao učesnica "Zadruge", a veliku pažnju privukla je već učešćem u prvoj sezoni šou programa.

O životu atraktivne plavuše godinama se polemiše, kako ljubavnom, tako i porodičnom. Sanja je dete rastavljenih roditelja, a neretko se poveravala koliko je boli to što nema komunikaciju sa svojim ocem.

Takođe, zadrugarka je pre samo nekoliko dana briznula u plač, napomenuvši da ju je otac nije kontaktirao ni nakon saobraćajne nesreće koju je doživela.

- Želeo bih da naglasim da ja svom detetu nisam okrenuo leđa, okrenula je ona nama. Ne komunicira ni sa svojim sestrama, a naljutila se, jer je, kako ona kaže, nismo pozvali na slavu. Što takođe nije istina. Ne verujem da će to ikada priznati, ali iza svega stoji njena majka, ona ima strah od majke. Ja sam u srećnom braku i mislim da iza svega stoji ljubomora. Sanja i ja smo imali dobru komunikaciju i onda nas je napu*ila sve i prestala da se javlja. Pokušavao sam da dođem do nje, ali nije želela da se odazove. To je bilo i pre saobraćajne nesreće, posle sam i prestao da je zovem. Sve je uticaj njene majke, koja je samo uči da juri novac. Takva je njena majka, rastavila je i jednog oženjenog čoveka od žene, uzela mu novac i ostavila ga. Još u osnovnoj školi, Sanja bi dolazila kod nas da prespava, govorivši nam da jedino ovde može da se naspava, a da kod kuće ne može od ljubavnika svoje majke - govorio je Sanjin otac, pa dodao:

- Ne pratim toliko Sanjino trenutno učešće, više mi ćerke govore i prenose. Nisam bio za njenu vezu sa Matorom, ja nisam za takve veze. Što se kataloga tiče, o tome ne znam ništa, samo onoliko koliko sam čuo u rijalitiju. Ja znam da se Sanja bavi modelingom i da je želela da bude modni kreator. Možda ja i nisam, kao otac, bio dovoljno uz nju, jer je ona odrastala uz majku, kako svako dete i treba, ali je neistina da je očuh više voli ili više brine o njoj. Gde je taj njen očuh bio do sada? To bih samo demantovao - završio je Novica.

Takođe, Novica je naglasio da Sanja nikada neće priznati njegove reči i svoh strah od majke, ali da mu je samo bilo bitno da javnost sazna i njegovu stranu priče i da se svog deteta nikada nije, niti bi se odrekao.

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

