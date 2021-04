MAJA I ALEKSANDRA RATUJU OKO JANJUŠA USRED EMISIJE! MARINKOVIĆEVA: Bila je utešna nagrada, tri dana su se ljubili, a on mene VOLI

Maja Marinković, Marko Janjušević Janjuš i Aleksandra Nikolić progovorili su o svom odnosu.

Maja je prva dobila reč.

"Ljubav je velika, svađe su žestoke, a na kraju uvek završimo zajedno. Razum mi kaže da se sklonim, mešaju nam se treća lista koja su sporedne uloge, ali mi to premostimo, dođe do toga da srce pobedi", rekla je Maja, a voditeljka se nadovezala:

foto: Printscreen/Magazin In

"Jao kako se vi lepo gledate, milo i nežno."

"Mi nismo zajedno sada. Ja nešto ćutim, pokušavam da sakrijem. Kod mene se vodi borba između srca i razume, ali dosta stvari nisu dobre, mnogo je svađa. Svađali smo se i napolju, ali nisu se dešavale takve uvrede i bljuvotine. Više ne znaš šta ćeš. Ja sam se svaki put opustio, ne lažem. Vreme će pokazati", istakao je Janjuš, pa je progovorila i Aleksandra.

foto: Printscreen/Magazin In

"Trebalo bi i ja da idem razumom, ali mi se on dopao, imam neku emociju, zato i grešim. On je sam rekao da voli Maju. Ja nikada ne bih imala ništa sa njim, ne znam gde bijem. Znam da je ispravno da se povučem, pa ću to i uraditi, osećam se loše što je Maja nekad plakala zbog mene. I ja sam plakala zbog nje mnogo puta", kaže Aleksandra.

"Maja je odustala od mene, a neko ima pravo da se bori i dalje", kazao je Janjuš u emisiji "Magazin IN".

foto: Printscreen/Magazin In

"Posle svih stvari koje su se dogodile, ja osećam da on mene voli. Sam je rekao da je na kraju ipak izbarao mene, iako je bio sa Aleksandrom dva, tri dana, on je došao kod mene da mi kaže da me voli. Ako se neko zadovoljava time da bude utešna rana, to je u redu", rekla je Maja dok je Aleksandra prevrtala očima.

foto: Printscreen/Magazin In

"Mene je sramota ovih situacija koje su se događale između nas troje. Družila sam se sa njim tri meseca, on mi je govorio da je ne voli, ja sam mu verovala, pa je ustao i rekao da želi da bude sa njom. Ja sam samo želela da budemo u korektnim odnosima", ističe Aleksandra Nikolić.

"Aleksandra priča ono što narod želi da čuje. Dela su drugačija od reči", pecnula je Marinkovićeva, a Aleksandra počela da viče.

"Opusti se i uživaj", rekla je Maja.

Kurir.rs/K.Đ.

