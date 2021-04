LETI PERJE! TARA I ŠA PECKAJU JEDNO DRUGO I KAD IZAĐU IZ RIJALITIJA: Ona raskida sa mnom svaki dan i IZBACUJE ME IZ TAKTA!

Foto: Printscreen/Magazin In

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša govorili su o svojoj rijaliti aferi u jednoj emisiji, a došlo je i do "peckanja".

Ša je pričao o tome šta zamera svojoj devojci, sa kojom je prevario ženu Ivanu.

"Samo lepe reči kod mene prolaze i da se malo više opusti", rekao je reper.

Na pitanje voditeljke da li je Ša izabrao onu pravu, došlo je konflikta između para.

"Nadam se da jesam", izjavio je Nenad.

"Nadaš se ili jesi?", upitala je iznenađeno Tara, a Ša je odgovorio potvrdno. Nenad je kasnije i objasnio svoju konstataciju.

"Ono što je pokazala tokom nekog muvanja je jedno, a kako smo uplovili u vezu promenilo se dosta toga", zaključuje Ša.

Dok je voditeljka nastavila dalje da ispituje svoje ostale goste, Tara i Ša ušli su u raspravu.

"Zamera mi što sam rekao nadam se. Kako da kažem drugačije... Ona se uvek uhvati za jednu reč, a dela su ta koja govore. Ona raskida sa mnom svaki dan u Zadruzi, svaki dan me izbaci iz takta, ne menja neke stvari", priča reper.

"To što sam ja 'fiknuta', ne znači da te ne volim. Zbog svoje nesigurnosti, on mene povređuje", zaključuje Simova u emisiji "Magazin IN".

