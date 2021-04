ŠA OTKRIO KAKVE PLANOVE IMA SA ŽENOM POSLE RIJALITIJA: Reper će se videti sa Ivanom, Tara zapenila, ali ne sme da PROGOVORI!

Nenad Aleksić Ša otkrio je da li ima nešto da poruči nekome, što do sad nije imao priliku.

Reper se zbunio, posebno što je sedeo pored svoje izabranice Tare Simov.

"Pa ne, ne znam šta bih rekao. Pozdravljam sve žene koje gledaju ovu emisiju. Veruj mi, takav strah imam od izlaska iz Zadruge", priča Ša.

"Imam strah od osude jer je ovo nešto s čime se do sada nisam suočavao, ne znam kako uopšte ljudi gledaju na to i kako reaguju, znam da je to nešto što se dešava stalno i nemam pojma šta me čeka po izlasku", zaključuje reper.

foto: Printscreen TikTok

Voditeljka je upitala Aleksića da li se kaje zbog svega.

"Žao mi je što sam povredio osobu koja to nije zaslužila, definitivno i to sam rekao više puta i stojim pri tome", rekao je Nenad.

Na pitanje da li će se popiti kafu sa svojom još uvek nezvanično bivšom suprugom, Ivanom, reper je otkrio planove.

"Mi svakako treba da se vidimo oko, eto, razvoda i svega toga... Popiću kafu s njom. Neprijatno mi je da pričam o svim tim stvarima, jer ne znam šta me očekuje i ne osećam se lepo", zaključuje Ša u emisiji "Magazin In", a Tari je bilo neprijatno, pa nije progovorila ni reč.

foto: Printscreen/Magazin In

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:06 IVANA ALEKSIĆ UHVAĆENA U DRUŠTVU BRENINE SNAJKE! Reperova žena ne skida osmeh sa lica, a Sandra sve objavila JAVNO: BAŠ UŽIVAJU!