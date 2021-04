RAZBOLELA SAM SE ZBOG BORE I NJEGOVIH UVREDA: Majka Nece Lazića neće da povuče TUŽBU i nema nameru da se IZVINJAVA!

Nenad Lazić Neca nakon nekoliko meseci boravka na velelepnom imanju, odlučio je da pred svima prizna da je zaljubljen u Boru Santanu.

Među njima je ubrzo nastao pravi rusvaj, koji je trajao danima, propraćen najgiorim uvredama i nasrtajima. Nakon svega, Neca je shvatio da situacija sa Borom nije naivna, te mu se izvinio i prestao da piše pesme i plače zbog Santane.

foto: Printscreen

Tokom noći, Kristijan Golubović je otkrio kako je Neca ponovo počeo da piše pesme za Santanu, što je navelo Necinu majku Milenu Lazić da se oglasi i iznese svoje mišljenje.

"Znate kako, ja mislim da je ta poruka napisana ovako! Nigde nije pisalo da je to za Boru i ja mislim da i nije jer je Neca uvek voleo da piše pesme i sastave. Ja sam se razbolela od Bore i njegovih uvreda, mislim da Neca nije zaljubljen u njega već da je samo osetio da mu je on prijatelj i zato mu se približio. Kada je bilo ono za tužbu, ja sam rekla da neću povući istu, ali nas je Neca zamolio. On se Bori izvinio, ali ja nemam nameru, a kada izađu onda ćemo videti kako stoje stvari. Kada je Neca zamolio da pošaljemo nešto za rođendan, ja sam poslala njemu tortu i neke stvari, a flaša vina za koju je on mislio da je za Boru, bila je za sve njih", rekla je Necina mama.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

Bonus video:

00:14 OVO NIJE NECA, NEGO PECA! Tiktoker iz rijalitija ima brata BLIZANCA, liče kao jaje jajetu, a evo šta on kaže o ulasku u BELU KUĆU!