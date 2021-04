JAVIO SE BRAT MILANA JANKOVIĆA ČORBE: Podržao je njegovu vezu sa Teodorom, a o Maji Marinković ima JASAN STAV!

Milan Janković Čorba zbog veze sa Majom Marinković prozvan je "čerečiteljem", na osnovu razvratnih vrelih akcija, zbog kojih se ubrzo pokajao i raskinuo.

Nakon toga se zakleo da neće uploviti u emotivni odnos u rijalitiju, što i dalje poštuje. Međutim, u "Zadrugu 4" ušla je i Teodora Bilanović, sa kojom je Čorba postao nerazdvojan, a o njihovom poznanstvu iz spoljnog sveta i dan-danas se polemiše.

Sve to, ali i celokupan odnos Teodore i Čorbe, prokomentarisao je njegov brat, Marko, pa otkrio šta sve zna o atraktivnoj plavuši:

"Što se Teodore i Čorbe tiče, meni su oni top. Ali s obzirom na to da je on dao reč kako neće biti ni sa jednom devojkom, ja sam siguran da to neće pogaziti, ma kakvim izazovima bio izložen. Dovoljno je da bude pored nje, dosta se slika o njemu popravlja, u odnosu na ono što se u prošlosti dešavalo sa Majom. On ima moju podršku u svemu, ali smatram da mu to u životu nije trebalo. Teodora je fina devojka, lepog ponašanja, umerena i dosta prijatna, lepo utiču jedno na drugog, Ja sam ZA", prokomentarisao je Marko.

Takođe je otkrio da je on već imao "susret" sa Teodorom:

"O njoj mi je pričao samo pozitivne stvari. igrom slučaja sam jednom bio tu kada su imali video poziv i moj se utisak o njoj nije promenio ni sada, kad je u rijalitiju. Ona je možda i jedna od najboljih devojaka u kući i njih dvoje zajedno imaju moju podršku", završio je Čorbin brat.

