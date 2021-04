MAJINA I MOJA LJUBAV JE PATOLOŠKA I NAJVEĆA U RIJALITIJU: Marinkovićeva i Janjuš bez dlake na jeziku o POMIRENJU, nju je SRAMOTA!

Maju Marinković i Marka Janjuševića Janjuša pitali su šta se to izdešavalo između njih tokom dana.

Marko je govorio prvi i istakao da je ljubav sa Majom "patološka".

"Ovo je prosto jednostavno, pa mogu da kažem, patologija! Patološka ljubav, da li je bolesna ili patološka, ali je jednostavno ovako. Jedno bez drugog ne može, isto tako kad smo zajedno, sitnice male, ja ne znam prosto šta da kažem. Ne znam. Upletena je još jedna osoba, ja sam kriv tu, ja joj kažem da budemo normalni, ali da li to može, ne znam, hiljadu puta nije moglo, ne što se mene tiče, ali to zavisi od nje, ako može da me ispoštuje, da bude samo normalna, da ne pravi sr*nja i budalaštine, ja ću biti dobar sigurno", izjavio je Janjuš.

foto: Printscreen

"To je istina, ali borim se sa dosta stvari, iskreno. Borim se sa njenim glupostima koje je pravila. Nije mi lako, mogu ja sad, pokušao sam i na druge načine da zaboravim to, borim se sa dosta tih stvari koje je napravila, meni nije lako. A da ja nju volim, ne znam ko to ne vidi", dodao je Janjuš.

"Ja sam juče rekao da mislim da je to najveća ljubav koja je ikada u Zadruzi bila, bar se tako osećam. Sve kada skupiš, nije imala razloga da radi ovo, neću da joj stajem na muku, juče sam mislio da završimo, ali ne možemo", rekao je Janjuš.

"Malo me je sramota da pričam nakon svoje zakletve. Slažem se sa njim, danas sam videla kako mi je prišao i ne mogu da pobegnem od svojih emocija. Trudiću se da budem normalna i ispoštujem naš dogovor. Samo bih volela da nema nikakvu komunikaciju sa osobom sa kojom ja nisam u dobrim odnosima. Emocije su jače od svega. Nas dvoje smo sada zajedno, da", objasnila je Maja.

foto: Printscreen

"Ja ranije nikada njoj nisam terao inat, niti sam imao potrebe, niko me nije interesovao. A sada taj period, ja sam spontano krenuo da se družim sa Aleksandrom. Najžalije mi je što sam sa njom ušao u neki odnos, zbog toga se najviše kajem. Sada je Maja videla koliko male stvari mogu da zabole, a kako su mene bolele neke veće stvari. Njoj je bilo mnogo teže. Mora da shvati to, ne može bez mene, makar bila sa desetoricom, ona misli samo na mene. Ja sam dozvolio te scene i grebanje, zato što sam bio dobar prema njoj. Sramota me je i svih onih klipova, niko ne bi izdržao ono što sam izdržao ja sa njom. Ja bih sada voleo da bude normalna, da bude pored mene, samo to da radi", rekao je Janjuš.

Kurir.rs/K.Đ.