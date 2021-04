TAKI MARINKOVIĆ PRVI PUT O MAJINOJ KIRETAŽI! Izgubila Janjuševo dete, a sve je KRILA od oca?!

Maja Marinković i Marko Janjušević nekoliko puta su raskidali u rijalitiju, a spekulisalo se da je navodno i bila trudna sa njim.

Kako se navodi, Maja je abortirala Janjuševo dete, a sada je njen otac Radomir Taki Marinković progovorio o tome.

Taki je prvi put govorio o navodima da je Maja tajno išla na kiretažu i abortirala Janjuševo dete, te naveo da ne zna više u šta da veruje, jer je ćerka mnoge stvari sakrila od njega.

- Svi znamo kakvo ja mišljenje imam o Janjušu, da ja nikada nisam i nikada neću podržati tu vezu. Nakon što se završila prošla sezona vi znate kako sam ja Maju dočekao, nisam ni ruku hteo da joj pružim zbog Janjuša. Ona me je molila da živi malo sama nakon rijalitija što sam joj i ispunio, ali iskreno ja njega nikada nisam video u njenom stanu, kao što nisam ni video da ju je tukao sve dok se to u medijima nije pojavilo. Šta se iza tih vrata dešavalo, šta je ona sve od mene sakrila to sam Bog zna, i to što se pisalo je je išla na kiretažu iskreno ne znam, možda jeste, možda nije, kažem, nisam bio upućen jer je krila od mene mnoge stvari - rekao je Radomir.

On je dodao i da je dobijao preteće poruke zbog Majinog učešća u rijalitiju.

- Uništili su mi auto, izgrebali ceo, pisali su neke preteće poruke i ceduljice, ali sve je to sada prošlost. Na te stvari se ne obazirem više jer znam ko je to i uradio. Svaki dan šetam Knez Mihailovom ulicom, ljudi mi daju podršku sa svih strana tako da nikad se nisam osetio ugroženim. Svestan sam ja da nju ne mogu svi da vole, zato sam spreman da se nosim sa komentarima koje mi narod uputi - rekao je Majin otac Taki.

Kurir.rs/I.B/Informer

