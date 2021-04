NAKON IZLASKA IZ BOLNICE TAKI PROGOVORIO O MAJI I TUČI SA ALEKS: Pao mi je PRITISAK, ona drži RIJALITI, i STANIJA je podržava!

Radomir Taki Marinković, otac Maje Marinković, oglasio se za medije nakon što je juče posle tuče svoje naslednice sa Aleksandrom Nikolić, završio u bolnici.

- Juče mi je pao pritisak kada je izbila ona tuča, uzbudio sam se i završio u jednoj privatnoj klinici. Mnogo sam oslabio - rekao je Radomir.

Prvi put javno je priznao da neće stati na put sreći svojoj ćerki, ako ona zaista želi da bude sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Nije lako sa Majom, ali to je ona! Ona drži rijaliti, zaljubljena je u Janjuša, vidim, ali nemam milosti. Ako je to njena sreća, ja više neću da joj stajem na put, neka joj bude. Ako uspe da joj pruži uslove kao što je imala kod mene, ja neću da im stajem na put. Maja ima sve u životu, kuću, stan, kola, slobodu, poverenje od tate. Najviše joj je nedostajala mama u životu. Trudio sam se svim silama da je izvedem na pravi put - dodaje Taki.

Otkrio je da li će prihvatiti Janjuša u svojoj kući i da li postoji mogućnost da se on i Janjuš pomire.

On ako želi Maju, nek se žrtvuje malo, ako hoćeš lepu i atraktivnu devojku, izvoli bato. Ionako je u rijalitiju prkeo njenih leđa. Ona je uvek dobrodošla u moju kuću, ali on ne. To su tolike ružne reči, tako jedna gospodin ne sme da se ponaša prema devojci! Ali ona je zaljubljena u njega. međutim od toga nema ništa. Maja ga voli, ali ja ga ne volim.

Osvrnuo se i na glasine o Majinoj navodnoj trudnoći i gubitku bebe:

To je čista glupost, ja bih prvi to znao. Raspitao sam se i kod bliskih drugarica, kažu da je to nije istina - ispričao je Marinković.

Progovorio je o Čorbi i Stanijinoj podršci za Maju, sa kojom se redovno čuje.

- Čorba mi je zapržio čorbu, ali nebitan lik. Rođen sa greškom, za nju tamo nema dečka. Stanija podržava Maju, ona je divna devojka - dodao je on.

Za kraj je otkrio da se nije čuo sa Janjuševom porodicom, pa otkrio šta misli o njegovoj bivšoj ženi i ćerki.

- Janjuševoj bivšoj ženi i detetu želim sve najlepše, nisma se čuo ni sa kim. Ni njegovim najbližima nije lako sa njim - rekao je Taki u "Premijera - vikend specijalu".

