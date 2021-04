JUTROS SI MI PRAVIO BEBU, HOĆU DEČAKA! Maja Marinković spopala Janjuša, a on joj dao BRUTALAN odgovor! (VIDEO)

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš razgovarali su ponovo o svom odnosu, ali i sledećem koraku, braku i deci.

Maja je pitala Janjuša da li će je oženiti.

"Rekao si da ćeš da me ženiš. Hajde, poljubi me odmah. Da li me voliš?", rekla mu je Maja.

"Volim te, ali ti mene ne voliš. Pusti me, Majo, da se razilazimo kad izađemo", rekao je Janjuš.

"A sad tako pričaš? A jutros si mi pravio bebu! Hoću dečaka!", odlučila je Maja.

"Ubio bih se odmah", dodao je Janjuš.

"Uvek si voleo ovako male i sitne, ne znam šta ti se desilo u poslednje vreme. Dobro, desi se, čovek greši", provocirala ga je Maja.

"Bitno da ti nisi pogrešila 10 puta", uzvratio je Janjuš.

