MIŠEL SE UNEO MILJANI U LICE, OBEZBEĐENJE ODMAH REAGOVALO! Kulićeva ga optužila za nasilje: Imam TRUMU od tebe! (VIDEO)

Miljana Kulić tokom "Igre istine" dobila je pitanje koje se ticalo ukućana.

- Koje su tri osobe koje tebe ne poštuju? - glasilo je pitanje.

- Gledaoci sve vide, kada mi je bilo najteže, uz mene su bile samo dve osobe, nisam rekla da su me razočarali! Vi mene mrzite, boli vas istina, a možete samo da me mrzite, pred nama je narod i gledaoci koji me već godinama prate. Prvenstveno treba da kažeš ko si, a već si pokazao nekim postupcima ko si, a ja ću ppokazati ko si i šta si! - rekla je Miljana.

- Ti si pokazala da si nasilna, evo ga Đedović, evo je Matora - vikao je Mišel Gvozdenović.

- Nemoj tražiti pomoć u drugim ljudima, ti ne možeš sa mnom da se raspravljaš. Nemoj da me dodiruješ, imam traumu od tebe u tvojim očima vidim nasilje kao onda kada si me udarao u Čačku - uzvratila je Kulićeva.

Obezbeđenje je uletelelo u Belu kuću i bilo u pripravnosti kako ne bi došlio do fizičkog obračuna Miljane i Mišela.

