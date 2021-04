MAJA JECALA U JANJUŠEVOM NARUČJU! Samo što su se pomirili, opet se vratili na STARO: Marinkovićeva mu ZAPRETILA! (VIDEO)

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš su sedeli na garnituri i razgovarali. Janjuš je Maji nešto šapnuo nakon čega je ona krenula da plače i kostantno ga je pitala što je takav.

- Opet se isto ponašaš, reci mi zašto - rekla je Maja i počela da plače.

- Molim te ponašaj se ne mogu više da te tolerišem - govorio je Janjuš.

- Što mi to radiš, reci mi - govorila je Maja.

- Ma bežii bre ludačo jedna - ustao je Janjuš i otišao.

- Sa mnom nema zaje*ancije, videće svi - rekla je Maja.

Janjuš je nedavno istakao da je ljubav sa Majom "patološka".

"Ovo je prosto jednostavno, pa mogu da kažem, patologija! Patološka ljubav, da li je bolesna ili patološka, ali je jednostavno ovako. Jedno bez drugog ne može, isto tako kad smo zajedno, sitnice male, ja ne znam prosto šta da kažem. Ne znam. Upletena je još jedna osoba, ja sam kriv tu, ja joj kažem da budemo normalni, ali da li to može, ne znam, hiljadu puta nije moglo, ne što se mene tiče, ali to zavisi od nje, ako može da me ispoštuje, da bude samo normalna, da ne pravi sr*nja i budalaštine, ja ću biti dobar sigurno", izjavio je Janjuš.

"To je istina, ali borim se sa dosta stvari, iskreno. Borim se sa njenim glupostima koje je pravila. Nije mi lako, mogu ja sad, pokušao sam i na druge načine da zaboravim to, borim se sa dosta tih stvari koje je napravila, meni nije lako. A da ja nju volim, ne znam ko to ne vidi", dodao je Janjuš.

