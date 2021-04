MARIJA KULIĆ BI DA SE OBRAČUNA SA RIJALITI UČESNICIMA: Jadna im je majka ako se vratim, to je sve OLOŠ DO OLOŠA, znam sve O NJIMA!

U intervju za Kurir, Marija Kulić je otkrila kako se ona i njen suprug osećaju posle teških operacija koje su nedavno imali, ali i kako je reagovala kada se njena ćerka ošišala na ćelavo u rijalitiju. Kaže da bi volela da je vidi uvek ovakvu, kakva je bila poslednjih dana u rijalitiju.

- Mnogo mi je drago što sam uspela da se čujem sa Miljanom na tih par minuta. Vidim da joj je značilo, mnogo se uplašila za nas. Miljana je moja lutka i zlato, nedostaje nam svima. Sada je zlatna, takvu volim da je vidim.

Imali ste tešku operaciju, kako se sada osećate?

- Dobro smo za sada, nadam se da će biti i bolje. Oporavljamo se. I Siniša ide ka boljem. Zadesili su nas ti zdravstveni problemi za kratko vreme, nije svejedno. Ali borimo se. Zahvaljujući vrhunskim lekarima bolje smo, da ne kažem odlično. Operisali su nas sjajni hirurzi, oni su nas bodrili. Istog dana smo bili na stolu, da čovek ne poveruje. Trenutno je svuda korona, pa sve ide malo sporije, ali čim su nas pustili kući, znači da ide na dobro.

Ipak, čuje se da otežano govorite i da ste mnogo smršali.

- Jeste, to je zato što imam još bolove u krajnicima. U levom krajniku su mi pronašli žarište, odatle je sve krenulo. Smršala sam, jer ništa dve nedelje nisam mogla da jedem zbog operacije. Polako mi se vraća apetit. Ali, meni to ne smeta, ništa ne fali što sam malo oslabila, to sam i htela.

Kada smo poslednji put razgovarali sa Sinišom, ništa ga nismo razumeli, jedva je govorio. Kako teče njegov oporavak?

- Da, on se baš namučio. Njemu je od ranije bilo zabranjeno da se napreže i priča, ali to je jače od njega. I on se polako oporavlja.

Šta vas dalje čeka u procesu lečenja? Pričalo se da se vraćate u rijaliti.

- Ja moram maksimalno da mirujem i da se ne nerviram, a tu su i obavezne kontrole koje me čekaju. Doktor mi je rekao da za šest nedelja krećem na zračenje, i kad završim sa tim hemoterapijama, onda je to kraj lečenja.

Čini se da se Miljana malo primirila, više ne pravi skandale po kojima je poznata.

- Ona može da bude najpametnija kad hoće da ne pravi probleme. Nadam se da se neće glupirati i da će biti dobra. Mene bi sekiracija zbog nje ubila, ne bih to podnela. Ona mora da shvati da mora da pusti budalaštine, nas dve smo se sve dogovorile kad je bila ovde u Nišu šta i kako da radi. Nek iznosi svoje mišljenje i stavove, to niko ne može da joj zabrani.

Mnogo se uplašila zbog vaših bolesti. Čak je optužila sebe da je najviše doprinela tome.

- Jeste, mici moja, mnogo je plakala, a mene to jako boli. Rekla sam joj u razgovoru, da slobodno sad može da se opusti. Najgore je prošlo i više ne mora da razmišlja o našem zdravlju.

Ipak, ona se poverila zadrugarima da misli da je lažete i da krijete svoje pravo zdravstveno stanje od nje.

- Nema potrebe da je lažem. Živećemo mi zbog naše Mici i unuka Željka još sto godina.

Ko su Miljani pravi prijatelji u "Zadruzi"?

- To nisu nikakvi ljudi tamo, p.. im mat...ina idiotska, ološ do ološa. Ko joj se našao tu kad joj je bilo najteže? Niko. Govnari. Ali, ako me budu iznervirali, ja ću da se spakujem i da dođem na mesec dana, sve znam o svakom. A tim go.narima, ako ja dođem tamo na mesec dana, jadna li im majka, nisu svesni šta će im se desiti.

Više se i ne svađa.

- Pa nema sa kim, onaj nesrećnik Zola je izašao, čim ga nema tamo ona procveta. Mora samo da se pristojno oblači i da vodi računa kako igra kad su žurke, da se ponaša kako dolikuje jednoj majci.

Kako ste reagovali kad ste videli da se ošišala na ćelavo?

- To je uradila od tuge, kada je čula da i otac ide na operaciju. Ionako je trebala da se menja iz korena, pa neka je počela od kose. Videla je to od Mine i Zerine. Plakala sam kad sam je videla bez kose i rekla sam da će me u grob oterati, posle sam se smirila. Ja sam joj i poslala najkvalitetnije perike, naravno da ne treba da izlazi pred kamere ćelava i da plaši ljude. Neki ljudi stalno komentarišu kako je psihički nestabilna, da je skrenula i da je treba hospitalizovati, ali ona se samo mnogo potresla zbog nas tad, jer nas puno voli. Kosa će porasti, nek svako vodi svoju brigu.

Da li vas zove Željkov otac, Ivan Marinković da se raspita kako mu je sin, da li mu treba nešto?

- Ne, nikad, niti je zvao niti ništa. Niti on, niti niko od njegove familije. Ni ne trebaju nam, možemo mi sve sami. Željko uživa, majka mu nedostaje, raste brzo, prava je lutkica.

